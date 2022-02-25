Son dakika! Tayvan'dan, Rusya'ya uygulanacak uluslararası yaptırımlar onay kararı - Son Dakika
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Son dakika! Tayvan'dan, Rusya'ya uygulanacak uluslararası yaptırımlar onay kararı

25.02.2022 06:35
Son dakika! Tayvan'dan, Rusya'ya uygulanacak uluslararası yaptırımlar onay kararı

Son dakika haberler... Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna krizini barışçıl yollarla çözmek yerine silah ve şiddete başvurmasının üzüntüyle karşılandığını ve Tayvan hükümetinin Rusya'ya karşı uygulanacak uluslararası yaptırımlara katılacağını duyurdu.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna krizini barışçıl yollarla çözmek yerine silah ve şiddete başvurmasının üzüntüyle karşılandığını ve Tayvan hükümetinin Rusya'ya karşı uygulanacak uluslararası yaptırımlara katılacağını duyurdu.

Ukrayna'ya yönelik saldırılarına aralıksız devam eden Rusya'ya, Tayvan hükümetinden tepki geldi. Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna krizini barışçıl yollarla çözmek yerine silah ve şiddete başvurmasının Tayvan hükümetince üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, Tayvan hükümetinin Rusya'ya karşı uygulanacak uluslararası yaptırımlara katılacağını işaret eden Bakanlık, "Rusya'nın başlatmış olduğu askeri operasyonu durdurmak ve bir an önce Rus hükümetinin yeniden barış yolu ile diyaloğa girmesini sağlamak için Tayvan, Rusya'ya karşı uygulanacak uluslararası yaptırımlara katılacaktır" ifadelerini kaydetti.

Tayvan Başbakanı Su Zhen Chang basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin tüm dünyanın tepkisini çektiğini belirtti. Tayvan'ın Rusya'ya uygulanacak yaptırımları desteklediğinin altını çizen Su, Tayvan'ında bu uygulamalara katılacağını açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tayvan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya teknoloji transferini kısıtlayacağını belirtmişti. Ayrıca Tayvan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında #StandWithUkraine hashtagi açılarak, Ukrayna'ya destek mesajı verilmişti. - TAİPEİ

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Tayvan, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Tayvan'dan, Rusya'ya uygulanacak uluslararası yaptırımlar onay kararı - Son Dakika


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