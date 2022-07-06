Son Dakika | TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi - Komisyon Başkanı Ali Özkaya - Son Dakika
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Son Dakika | TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi - Komisyon Başkanı Ali Özkaya

06.07.2022 14:27
Son Dakika | TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi - Komisyon Başkanı Ali Özkaya

Gelen son dakika haberine göre Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında oluşturulan TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, komisyonun, oy çokluğuyla Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiğini bildirdi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında oluşturulan TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, komisyonun, oy çokluğuyla Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiğini bildirdi.

Özkaya başkanlığında son toplantısını yapan Hazırlık Komisyonu, HDP'li Aydeniz hakkında, "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla düzenlenen 5 yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüştü.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Özkaya, Meclis'e sunulan 1631 dokunulmazlık dosyasının 1308'inin HDP ve DBP milletvekillerine ait olduğunu bildirdi.

"Aydeniz'in, 77 fezleke ile dokunulmazlığının kaldırılması en fazla talep edilen milletvekili" olduğunu belirten Özkaya, Hazırlık Komisyonu'nun, Aydeniz hakkındaki 5 ayrı dosya konusunda titiz çalışma yürüttüğünü söyledi.

"Raporumuzu 18 Temmuz'da Karma Komisyon'a sunacağız"

Salihe Aydeniz'in, bu fiilleri itiyat haline getirdiğinin görüldüğünü ifade eden Özkaya, "Meclisin ve milletvekilliği saygınlığının, toplumsal huzur ve barışımızın bozulmasına, toplumsal infiale neden olduğunu gördüğümüz dosyalarla ilgili AK Parti milletvekilleri olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandık. Karma Komisyon'a görüşümüzle birlikte sevk edeceğiz. 18 Temmuz itibarıyla rapor ek görüşleriyle birlikte tamamlanacak." dedi.

Aydeniz'in, her olayda bu tür davranışları yaptığının, komisyona sunulan videolarda da görüldüğünü aktaran Özkaya, "Komisyon bu gerekçeleri dikkate alarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüşünü beyan etti. Bizim açımızdan dosya tamamlandı. 18 Temmuz itibarıyla raporumuzu Karma Komisyon'a sunacağız. Karma Komisyon'da ondan sonra 1 aylık süreç başlayacak." bilgisini paylaştı.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Karma Komisyon da 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.

Daha sonra Genel Kurulda, Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

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Hazırlık Komisyonu, Dbp'li Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Kararı Verdi Hazırlık Komisyonu, Dbp'li Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Kararı Verdi Son dakika haberleri... TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi Son dakika haberleri... TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika | TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi - Komisyon Başkanı Ali Özkaya - Son Dakika

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