Son seçimi bilen şirketin İstanbul anketi! Ne İmamoğlu ne de Kurum, en büyük çıkışı yeniden Refah'ın adayı yaptı - Son Dakika
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Politika

Son seçimi bilen şirketin İstanbul anketi! Ne İmamoğlu ne de Kurum, en büyük çıkışı yeniden Refah'ın adayı yaptı

Son seçimleri en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın İstanbul anketine göre; Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabet ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti.

29.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:21
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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın İstanbul anketinden sürpriz bir sonuç çıktı.

İMAMOĞLU VE KURUM KAFA KAFAYA

Optimar'ın 21-24 Şubat tarihleri arasında 3 bin kişi üzerinde yaptığı İstanbul seçimleriyle ilgili araştırmada Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 41 oldu.

OY VERMEM DİYENLERİN ORANI DA YAKIN

Aynı ankette Murat Kurum'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 50.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu'na oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 51.9 olarak belirlendi.

YENİDEN REFAH'IN ADAYINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Optimar'ın anketinde en büyük sürprizi AK Parti ile ittifak yapmayarak seçime kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz yaptı. Ankette Altınöz'ün oy oranı yüzde 10'a dayanması dikkat çekti.

İŞTE ADAYLARIN ORANLARI

Son seçimi bilen şirketin İstanbul anketi! Ne İmamoğlu ne de Kurum, en büyük çıkışı yeniden Refah\'ın adayı yaptı

Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçimi bilen şirketin İstanbul anketi! Ne İmamoğlu ne de Kurum, en büyük çıkışı yeniden Refah'ın adayı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Burak Aslantaş: İstenilen söylensin İmamoğlu ibb başkanı bir dönem sonra cumhurbaşkanı hayırlı olsun yeni süreç bu hayırlı olsun 105 153 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Murat Kurum geliyor fetret devri sona erecek 74 130 Yanıtla
  • Hasan Balta: Bu seçimde Yeniden Refah Partisinin çok etkisi olacak… AKP ve MHP küskünleri Yeniden Rafah Partisine yönelecek. 105 39 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Bu nasıl bir anket yahu, diğer adayların toplamı yüzde 40'ı buluyor Ak parti 41.7 CHP ise 41 oy alıyor. toplamda da yüzde 121 oy çıkıyor. 102 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Cb olması için 100 fırın ekmek ?? yemesi lazım 39 48
  • Erol MARASLI: Pek inandırıcı gelmedi öyleysede büyük çogunluk mevcut hükümetten bıkanlardır 33 10 Yanıtla
  • Murat Sarıal: EKONOMİK DURUMUNDAN MEMNUN OLANLARIN ADRESİ BELLİ. OLMAYANLARIN DA BELLİ. DURUM BUKADAR BASİT. 22 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Bunlar hep asitli içeceklerden kaynaklı :) 23 1
  • astragan: akp'de ekmek bulamayıp küsenler oy veriyo galiba ama hiç bir zaman lider parti olamayacaklar inşallah. sadetnen birleşsinler daha iyi destek olurlar muhalefete. 14 6 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Bence Makarna ve Ekmeğin yan etkisi bunlar :) 14 4
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SON DAKİKA: Son seçimi bilen şirketin İstanbul anketi! Ne İmamoğlu ne de Kurum, en büyük çıkışı yeniden Refah'ın adayı yaptı - Son Dakika
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