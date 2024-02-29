Son seçimi bilen şirketin İstanbul anketi! Ne İmamoğlu ne de Kurum, en büyük çıkışı yeniden Refah\'ın adayı yaptı

Politika

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın İstanbul anketinden sürpriz bir sonuç çıktı.

İMAMOĞLU VE KURUM KAFA KAFAYA

Optimar'ın 21-24 Şubat tarihleri arasında 3 bin kişi üzerinde yaptığı İstanbul seçimleriyle ilgili araştırmada Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 41 oldu.

OY VERMEM DİYENLERİN ORANI DA YAKIN

Aynı ankette Murat Kurum'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 50.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu'na oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 51.9 olarak belirlendi.

YENİDEN REFAH'IN ADAYINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Optimar'ın anketinde en büyük sürprizi AK Parti ile ittifak yapmayarak seçime kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz yaptı. Ankette Altınöz'ün oy oranı yüzde 10'a dayanması dikkat çekti.

İŞTE ADAYLARIN ORANLARI