SSCB'nin son lideri Gorbaçov, Moskova'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

SSCB'nin son lideri Gorbaçov, Moskova'da toprağa verildi

03.09.2022 17:00
SSCB'nin son lideri Gorbaçov, Moskova'da toprağa verildi

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Moskova'da düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Moskova'da düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov başkent Moskova'daki Sendikalar Meclisi Sütunlar Salonu'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. TSİ 10.00'da başlayan ve 14.00'te sona ermesi planlanan tören, halkın yoğun katılımı nedeniyle uzatıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kaliningrad şehrindeki programı nedeniyle katılmadığı törene Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus parlamentosu milletvekilleri, Gorbaçov'un kızı ve torunları, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın yanı sıra birçok ülkenin diplomat ve büyükelçileri de katılım sağladı. Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi tarafından tertiplenen törenin ardından Mihail Gorbaçov'un cenazesi eşinin de bulunduğu Moskova'daki Novodeviciy mezarlığına götürüldü. Rus askerlerinin taşıdığı cenaze, buradaki mezarlıkta eşinin yanına defnedildi.

Kuzey Kafkasya kentlerinden Stavropol'de 2 Mart 1931'de doğan Mihail Gorbaçov, 1955'te Moskova Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bu sırada Genç Komünistler Birliği'nde görev alan Gorbaçov, 1971'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komite üyeliğine seçildi. 1985'te Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri oldu. Ekim 1988'te Sovyetler Birliği liderliğine seçilen Gorbaçov, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle de SSCB'nin son lideri olarak tarihe geçti. Gorbaçov, 1990'da Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olurken, Sovyetler Birliği döneminde dünyanın en büyük nükleer faciası olarak kayıtlara geçen Çernobil Nükleer faciası döneminde de büyük sorumluluklar almıştı. Rusya Federasyonu'nun kuruluşundan sonra da siyasete aktif şekilde devam eden Gorbaçov, 1996 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerine katıldı. 10 adayın yarıştığı seçimlerde ancak 7'nci olabilen Gorbaçov, 2001'de Rusya Birleşik Sosyal Demokrat Partisi'ni kurdu. 2004 yılına kadar parti başkanlık görevini sürdüren Gorbaçov, daha sonra siyasi partinin örgütlenmesinde de görev aldı. Son yıllarında hastalıklarla boğuşan Gorbaçov, 30 Ağustos 2022 tarihinde hastalığa bağlı sebeplerden ötürü yaşamını yitirdi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
AB: Rusya'dan enerji sözleşmelerine saygı bekliyoruz AB: Rusya'dan enerji sözleşmelerine saygı bekliyoruz Eski Sovyetler Birliği'nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı Eski Sovyetler Birliği'nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Mihail Gorbaçov, Moskova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika SSCB'nin son lideri Gorbaçov, Moskova'da toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:42 Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 17:00:40. #1.13#
SON DAKİKA: SSCB'nin son lideri Gorbaçov, Moskova'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement