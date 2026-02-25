Soylu ve Kılıçdaroğlu arasındaki davada karar bozuldu - Son Dakika
25.02.2026 20:30
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında karşılıklı açılan manevi tazminat davasına ilişkin incelemesini tamamladı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun açtığı 10 kuruşluk manevi tazminat davasını reddetti. Soylu'nun karşı davasını ise kısmen kabul ederek 10 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için kullandığı "değeri 5 kuruş" sözü nedeniyle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 10 bin lira tazminata mahkum etti.

SÜREÇ "5 KURUŞLUK" İKİ DAVA İLE BAŞLADI

Dava süreci, Soylu'nun 13 Mayıs 2021 tarihli sosyal medya paylaşımı ve 19 Mayıs 2021'de katıldığı televizyon programındaki açıklamaları sonrası başladı. Kılıçdaroğlu, söz konusu ifadelerin kişilik haklarını zedelediğini ileri sürerek her bir açıklama için 5'er kuruş olmak üzere toplam 10 kuruş manevi tazminat talep etti. Kılıçdaroğlu ayrıca konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "5 paralık adama 5 kuruşluk dava açtık" dedi.

Süleyman Soylu ise sözlerinin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bununla birlikte, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirterek 20 bin TL'lik karşı dava açtı.

Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafların sözlerini siyasi tartışma kapsamında değerlendirerek hem Kılıçdaroğlu'nun açtığı davayı hem de Soylu'nun karşı davasını reddetti.

KILIÇDAROĞLU'NUN DAVASI REDDEDİLDİ, SOYLU HAKLI BULUNDU

Dosyayı yeniden inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, Soylu'nun açıklamalarının sert ve incitici nitelikte olmakla birlikte siyasi tartışma bağlamında ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığına hükmetti. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun açtığı 10 kuruşluk dava esastan reddedildi.

Ancak mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun dava sonrasında yaptığı bazı açıklamaların eleştiri sınırlarını aştığı ve Soylu'nun kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği kanaatine vardı. Bu kapsamda, 10 bin lira manevi tazminatın 28 Mayıs 2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kılıçdaroğlu'ndan alınarak Soylu'ya ödenmesine karar verildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vakkas Can Vakkas Can:
    zaten soylu haklı çıkmasa çok şaşırırdık 1 0 Yanıtla
