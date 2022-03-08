Sözcü Bilgiç: Ermenistan'ın ADF kararını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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Sözcü Bilgiç: Ermenistan'ın ADF kararını memnuniyetle karşılıyoruz

08.03.2022 10:57
Sözcü Bilgiç: Ermenistan'ın ADF kararını memnuniyetle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sözcü Bilgiç, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı ile ilgili soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, "Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle karşılanmıştır. Bu tür karşılıklı adımlar, iki ülke arasında diyaloğun artırılmasına ve tam normalleşme hedefi doğrultusunda güven artırıcı önlemlerin istişare edilmesine katkı sağlayacaktır" dedi.


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Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Ararat, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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