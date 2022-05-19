Sözcü Çelik: "(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir. - Son Dakika
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Sözcü Çelik: "(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir.

19.05.2022 16:31
Sözcü Çelik: "(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir.

Sözcü Çelik: "(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir.

Sözcü Çelik: "(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir. Herhangi bir devlet başkanı Türkiye'nin ikna edilmesinden bahsediyorsa mesela Türkiye'nin ikna edilmesi gibisinden bir denklem içine alınamaz. Mesele yeni üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdiği desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir." - ANKARA

YORUMLAR
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Sözcü Çelik: 'Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim... Sözcü Çelik: 'Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim... Finlandiya Başbakanı Marin'den NATO üyeliği konusunda Türkiye açıklaması Açıklaması Finlandiya Başbakanı Marin'den NATO üyeliği konusunda Türkiye açıklaması Açıklaması
Kaynak: İHA

Türkiye, Sözcü, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sözcü Çelik: '(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sözcü Çelik: "(ABD Başkanı Biden'ın 'Türkiye'yi ikna ederiz' ifadesi) Mesela Türkiye'nin ikna edilmesi değildir. - Son Dakika
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