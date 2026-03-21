SP Genel Başkanı Arıkan Kayseri\'de Bayramlaştı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'de bayramlaşma törenine katıldı ve mesajlar verdi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen törene katılarak hemşehrileri ile bayramlaştı.

Bayram ziyareti için memleketi Kayseri'ye gelen SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Arıkan, "

Bazıları çıkıyor ve "İran'da demokrasi işletse, insanlarına zulüm yapmasa bunlar olmayacak" diyor. Amerika ile şuan hareket eden ülkelerin çok büyük bir kısmı otoriter bir rejimle yönetiliyor. Amerika ile hareket eden hangi ülkede bugün demokrasi var. Hangi ülkede seçim var, yok. Amerika için tek bir kriter var. Eğer bir ülke Amerika üslerinin açılmasına müsaade etmiyorsa, istedikleri gibi Amerika'ya hizmet edecek radar istasyonları hizmete sokabiliyorlarsa, istedikleri gibi yeraltı madenleri işletebiliyorlarsa Amerika ve İsrail'in o ülkeye müdahale etme ihtiyacı yok. Bazılarını askeri yöntemler ile bazılarını da idarelerine el koyarak Amerika ve Siyonizm görevine maalesef devam ediyor. Bunun söylerken de "Bu Saadet Partisi akıllanmıyor. İran'ın yanında durmaktan bir türlü vazgeçmedi" diyorlar. Siz Amerikan'cı olduğunuzu söylemediğiniz için bize İran'cı iftirası atıyorsunuz. Biz İran'cı değiliz. Bir Siyonizmi, emperyalizmi, İsrail'in ve Amerika'nın hedeflerini bildiğimiz için İran'ın yanında duruyoruz. İran Müslüman olduğu için biz bunu yapmıyoruz. İnsan olduğumuz, insanlar orada katledildiği için biz İran'ın yanındayız. Biz Venezuela ve Ukrayna'daki mağduriyetinde yanındayız. Bugün maalesef bu tehlikeyi göremediğimiz ve insan merkezli hadiseye bakamadığımız için bugün şu bayramlaşmayı yaptığımız saatte dünyanın 120 noktasında çatışmalar var. Bunun yüzde 74'ü Müslüman topraklar. Tek bir hedef var. Müslüman coğrafyasını kendi ayakları üzerinde duramaz hale getirmek" dedi.

SP İl Başkanı Erdal Altun da, "Saadet Partisi İl Teşkilatı olarak 2026 yılına girerken şehrimize "Kayseri'de ana muhalefet partisi olacağız" diye söz verdik. Bunun sadece sözde olmayacağını, altının doldurulması gerektiğini gayet iyi biliyorduk. Bütün teşkilatlarımız olarak canhıraş çalışmalarımızı şehrimiz için yapmaya devam ettik. Bunu yaparken hem genel başkanımızdan hem de genel merkezimizden sonsuz güç ve destek aldık. Buna bağlı olarak halkımızın teveccühünü de taçlandırma şeklinde Kayseri'de en çok üye yapan parti olarak güzel bir program ortaya koyduk" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahmut Arıkan, Politika, Kayseri, Sp, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
Aydın’da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı

17:16
İsrail ordusu: İran’daki Natanz Nükleer Tesisi’ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik
İsrail ordusu: İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik
17:00
Batshuayi’den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:10
Tedesco’ya bomba talip
Tedesco'ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 17:48:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.