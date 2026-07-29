Spor Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Spor Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Spor Güvenliği Toplantısı Yapıldı
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İçişleri, Adalet ve Gençlik Bakanları, 81 ilin valileriyle 2026-2027 futbol sezonunu değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilin valisi ile 2026-2027 futbol sezonu öncesinde 'Spor Güvenliği Değerlendirme' toplantısında bir araya geldi.

Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "2026-2027 futbol sezonu öncesinde Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımlarıyla 81 ilimizin vali ve yöneticileri ile Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. Süper Lig'den alt liglere kadar bütün müsabakaların huzur ve güven ortamında oynanması için alınacak tedbirleri etraflıca değerlendirdik. Yeni sezonda provokatif ve suç teşkil eden paylaşımlara karşı sanal devriyelerimizi artıracak, taraftarların seyahat güzergahlarında jandarma ve emniyet teşkilatlarımızın koordinasyonunu güçlendirecek, Süper Lig müsabakaları öncesindeki Spor Güvenlik Kurullarını valilerimizin başkanlığında toplayacak, protokol tribünleri dahil stadyuma girişlerde Passolig sistemini titizlikle uygulayacak, görevli personelimizin yaka kameralarını etkin şekilde kullanmasını sağlayacağız. Spor sahalarının provokasyonların değil, centilmenliğin, kardeşliğin ve birlik ruhunun adresi olması için bütün kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışacağız. İnşallah daha huzurlu, daha güvenli ve sporun ruhuna yakışan bir sezon geçireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı, Akın Gürlek, Güvenlik, Politika, Gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Spor Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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