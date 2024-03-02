St. Petersburg'da İsansız Hava Aracı Düştü, 100 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

St. Petersburg'da İsansız Hava Aracı Düştü, 100 Kişi Tahliye Edildi

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir binaya isansız hava aracının düşmesinin ardından 100 kişi tahliye edilirken olayda ölen veya yaralanan olmadı. Krasnogvardeisky bölgesindeki 5 katlı binada büyük hasar meydana geldi. Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı ve siviller güvenli noktalara nakledildi. Olayın saldırı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

02.03.2024 16:22  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir binaya isansız hava aracının düşmesinin ardından 100 kişi tahliye edilirken olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Rusya'nın St. Petersburg kentine bağlı Krasnogvardeisky bölgesindeki bir binaya sabah saatlerinde insansız hav aracı düştü. TSİ 07.15 sıralarında aracın düştüğü 5 katlı binada büyük hasar meydana geldi. Aracın isabet ettiği binada yaşayan 100 kişi tahliye edilirken Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Rosgvardiya tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği'ne 07.15 sıralarında Piskarevsky Prospekt caddesinde yaşanan olaya ilişkin ihbar geldi. İnsansız hava aracının düşmesi nedeniyle binadaki 100 kişi tahliye edildi" denildi. Açıklamada bölgede yaşayan sivillerin güvenli noktalara nakledildiği aktarıldı.

Binaya girişler yasaklanırken binada kısmi hasar meydana geldiği ve olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olayın saldırı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Petersburg, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika St. Petersburg'da İsansız Hava Aracı Düştü, 100 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan:
    17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEM ile demlendi"

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüldüğü gibi sandıkta hesap verecekleri günler yaklaştıkça bunların ayakları titremeye başladı.

  • Özgür Özel, Manisa Salihli'de:
    17:09 Özgür Özel, Manisa Salihli'de: "Biz Kimseyi, Yoksulu, Esnafı, Çiftçiyi, İşçiyi, Yaşlısını, Gencini Dışarıda Bırakmayan Türkiye İttifakıyız"

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Salihli'de; "Biz kimseyi dışarıda bırakmayan, yoksulu, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, yaşlısını, gencini kimseyi dışarıda bırakmayan Türkiye ittifakıyız ve artık bu ülkede sadece belli çevrelerin çıkarları koruyanlara karşı halkın, kentin çıkarlarını korumak için, kent suçlarına engel olmak için oylarınıza talibiz. 31 Mart’a kadar durmadan, duraksamadan çalışıp hep beraber bu seçimi kazanacağız" dedi.

  • AB'nin Küresel Dönüşümleri Şekillendirme Kabiliyeti
    17:07 AB'nin Küresel Dönüşümleri Şekillendirme Kabiliyeti

    Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen panelde, AB'nin küresel dönüşümlere yanıt verebilme kabiliyeti ve değişen dünyanın koşullarına ayak uydurabilme olanakları ele alındı. Panelde, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, AB Dış İlişkiler Dairesi Direktörü Angelina Eichhorst, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ve eski İspanya Dışişleri Bakanı Ana Palacio konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, küresel sorunlara karşı ortak çözümlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı ve AB'nin bu konuda harekete geçme hızının yavaş olduğu eleştirilerine yanıt verildi.

  • AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'den değişim mesajı
    17:02 AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'den değişim mesajı

    AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, yerel yöneticiliğin ve belediyeciliğin içinden geldiğine değinerek, değişimi 6 ay içinde herkesin hissedeceğini ve göreceğini söyledi.

  • İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Uşak'ta seçim çalışmalarına destek verdi
    17:02 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Uşak'ta seçim çalışmalarına destek verdi

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür'ün seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla Uşak'a geldi.

  • CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur'dan 24 Saat Çalışacak Kreşler Sözü
    17:00 CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur'dan 24 Saat Çalışacak Kreşler Sözü

    CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, kadınların istihdama katılımını sağlamak amacıyla 24 saat çalışacak kaliteli, güvenilir ve hijyenik hizmetler verecek kreşlerin sözünü verdi.

  • Alinur Aktaş
    17:00 Alinur Aktaş "Şimdi dönüşüm zamanı" diyerek yeni projelerini açıkladı

    Cumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, "şimdi dönüşüm zamanı" diyerek yeni mega projelerini açıkladı.

  • Elazığ'da Hekimler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi
    16:59 Elazığ'da Hekimler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

    Elazığ'da hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle 'sessiz yürüyüş' yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Yeni Cami önünde toplanan hekim, sağlık çalışanı, öğrencilerin bulunduğu grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Sağlık çalışanları olarak soykırım ve işgale karşı yürüyüşlerini sürdürdüklerini belirten Dr. Fatih Ertaş, Gazze'ye açılan tek kapının abluka altında olduğunu ve insani yardımlara geçit verilmediğini ifade etti.

  • Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli sonrası sergi gezdi
    16:58 Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli sonrası sergi gezdi

    Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli sonrası sergi gezdiANTALYA Emine Erdoğan, Kadın Barış ve Güvenlik Paneli'ne katıldı.

  • Karabük İl Genel Meclisi Mart Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
    16:55 Karabük İl Genel Meclisi Mart Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

    Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında Mart ayı toplantısı yapıldı. Başkan Sözen, 8. Dönem İl Genel Meclisi olarak büyük yatırımların altına imza attıklarını belirtti. Ayrıca, Karabük'te son 5 yılda KÖYDES projeleriyle birçok hizmetin gerçekleştirildiği ve İl Özel İdaresi'nin kendi kendine yeten bir kurum haline geldiği ifade edildi.

  • TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Oyunları bozmak bu milletin işidir
    16:54 TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Oyunları bozmak bu milletin işidir

    TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı Ali Murat Bucak'ın seçim irtibat ofisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 17 seçimdir oyunları Siverekliler, Şanlıurfalılar ve aziz Türk milleti bozdu. İnşallah 18. seçimde de hesapları yine siz görecek, oyunları yine siz bozacak, figüranları yine seçim dışına siz göndereceksiniz.

  • Erdoğan: CHP'nin yalanları ve riyakarlığı ortaya çıktı
    16:50 Erdoğan: CHP'nin yalanları ve riyakarlığı ortaya çıktı

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yalanları ve riyakarlığına değindi. Erdoğan, CHP'nin DEM ile yaptığı gizli anlaşmaları hatırlatarak, CHP'nin sahte ve riyakar bir siyaset izlediğini belirtti. Ayrıca, Erdoğan Türkiye'nin ekonomik büyümesini ve başarılarını vurgulayarak, Antalya'nın Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olması gerektiğini söyledi.


15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
13:31 Kamboçya’da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
14:56 Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı
14:24 Polise “Öldürüp, gömüyorum“ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi
13:57 Afganistan’a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
13:48 Bahçelievler’de bir kişi lüks otomobilde ölü bulundu Bahçelievler'de bir kişi lüks otomobilde ölü bulundu
13:41 Vicdansızlığın bu kadarı Yeni doğmuş bir bebek evin bahçesinde terkedilmiş halde bulundu Vicdansızlığın bu kadarı! Yeni doğmuş bir bebek evin bahçesinde terkedilmiş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 17:09:47. #1.13#
SON DAKİKA: St. Petersburg'da İsansız Hava Aracı Düştü, 100 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement