St. Petersburg'da İsansız Hava Aracı Düştü, 100 Kişi Tahliye Edildi

Erdoğan: CHP'nin yalanları ve riyakarlığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yalanları ve riyakarlığına değindi. Erdoğan, CHP'nin DEM ile yaptığı gizli anlaşmaları hatırlatarak, CHP'nin sahte ve riyakar bir siyaset izlediğini belirtti. Ayrıca, Erdoğan Türkiye'nin ekonomik büyümesini ve başarılarını vurgulayarak, Antalya'nın Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olması gerektiğini söyledi.