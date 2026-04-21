Starmer, Mandelson atamasını özür dileyerek eleştirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri ortaya çıkan İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'ın atanması sırasındaki güvenlik incelemelerine ilişkin detayların kendisine bildirilmediğini açıkladı. Starmer, "Mandelson'ı atamamalıydım, özür diliyorum. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bu bilgiyi hükümet sistemimizdeki en üst düzey bakanlardan saklamayı uygun görmesi akıl alır gibi değil. Mandelson'ın güvenlik incelemesini geçemediği bana söylenmedi" dedi.

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilerinin ortaya çıkması İngiltere'de geniş yankı uyandıran İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'ın göreve atanmasına ilişkin güvenlik skandalı ülke siyasetindeki etkisini sürüyor. Olaya ilişkin hükümet üzerindeki baskılar sürerken İngiltere Başbakanı Keir Starmer, parlamentoda Mandelson'ın büyükelçi olarak atanması sürecine ilişkin milletvekillerine hitap etti. Milletvekillerini bilgilendiren Başbakan, Mandelson'ın büyükelçi olarak atanma sürecindeki gerekli güvenlik incelemelerine ilişkin detayların kendisi ve çeşitli üst düzey yetkililerden saklandığını söyledi.

Starmer, bu durumun kendisine doğru şekilde bildirilmemesini "şaşırtıcı" olarak nitelendirirken, atamanın "yanlış bir karar" olduğunu kabul etti. Kabine ve hükümet yetkililerinin sürece dahil edildiğini aktaran Starmer, güvenlik soruşturmasına ilişkin çeşitli hayati verilerin üst düzey yetkililer tarafından kendisinden saklanmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

"Bu bilginin saklanması akıl alır gibi değil"

Starmer ayrıca hükümet genelinde güvenlik standartlarını denetleyen birimlere, Mandelson'ın görev süreci boyunca gündeme gelen tüm endişelerin yeniden incelenmesi talimatını verdiğini kaydetti. Başbakan, şekilde incelemenin görev tanımının güvenlik soruşturmalarına ilişkin karar mekanizmalarını da kapsayacak güncellediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Meclise şunu söyleyebilirim ki, güvenlik soruşturmalarına ilişkin incelemenin görev tanımını güncelledim; böylece ulusal güvenlik soruşturmalarına ilişkin tüm kararların hangi yollarla alındığı da kapsanacak. Bunun dışında, Kabine Ofisi'ndeki hükümet güvenlik grubundan, Peter Mandelson'un görev süresi boyunca gündeme getirilen herhangi bir güvenlik endişesini incelemesini istedim. Bütün bu süreç boyunca, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bu bilgiyi hükümet sistemimizdeki en üst düzey bakanlardan saklamayı uygun görmesi akıl alır gibi değil. Bu, benim ve meclisin bilmeye hakkı olan bir bilgiydi. Bu ülkedeki insanların büyük bir kısmı siyasetin, hükümetin ya da hesap verebilirliğin böyle işlemesini beklemiyor."

"Onu atamamalıydım"

Güvenlik birimlerinin olumsuz tavsiyesinden haberdar edilmesi durumunda farklı bir yol izleyeceğini vurgulayan Starmer, atama kararından duyduğu pişmanlığı ifade etti. Süreçteki eksikliklere dikkat çeken Başbakan, "Peter Mandelson'ı atamamalıydım. Bu kararın sorumluluğunu alıyorum. Tekrar özür diliyorum. Peter Mandelson'ın güvenlik incelemesini geçemediği bana söylenmedi. Sadece bu da değil, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu bilgiyi bana, Dışişleri Bakanına veya Kabine Sekreterine iletmedi. Eğer İngiltere Güvenlik İnceleme biriminin gerekli güvenlik izni verilmemesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğunu bilseydim, onu atamazdım" dedi.

Ayrıca kendisine yapılan istifa çağrılarını yeniden yanıtlayan Starmer, istifa etmeyeceğinin altını çizdi.

Eski Müsteşar Robbins: "Üzerimde baskı oluşturuldu"

Durumun gidişatını doğrudan etkileyen bir açıklama da İngiltere Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Oliver Robbins'ten geldi. Robbins, milletvekillerine ifade vermeden önce yaptığı yazılı açıklamada, Mandelson'ın güvenlik incelemesi sürecinde Başbakanlık Ofisi'nin "küçümseyici bir tutum" sergilediğini ve Mandelson'ın atanması için üzerinde "baskı" oluşturulduğunu belirtti.

Epstein-Mandelson bağlantısı

Peter Mandelson'un ABD Büyükelçiliği süreci, kız çocuklarına yönelik istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile olan yakınlığının ortaya çıkmasının ardından yoğun eleştiri toplamıştı. Mandelson'ın Epstein ile olan görüşmeleri ve bu durumun ulusal güvenlik açısından risk oluşturup oluşturmadığına ilişkin tartışmaların büyümesi üzerine, Mandelson geçtiğimiz yıl Eylül ayında görevinden çekilmek zorunda kalmıştı. İngiltere'de İşçi Partisi'nin 1997, 2001 ve 2005'teki seçim başarılarının başlıca mimarlarından olarak görülen Mandelson, Epstein ile yeni yazışmalarının ortaya çıkmasından sonra İşçi Partisi üyeliğinden ve ardından Lordlar Kamarası'ndan istifa etmişti.

İfşa olan yazışmalar

Mandelson ile Epstein arasındaki yazışmaların Mandelson'ın 2009'da Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı sırada gerçekleştiği görülmüştü. Mandelson'ın ifşa olan söz konusu yazışmalarda çok sayıda bilgi sızdırdığı ortaya çıkmıştı.

Eski bakan ve büyükelçinin, 2009'da Epstein'e JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı'nı bankacı primlerine yönelik vergi planları nedeniyle "hafifçe tehdit etmesi" gerektiğini söylediği, AB'nin euro bölgesindeki borç krizi sırasında hazırladığı 500 milyar euroluk bir kurtarma paketini Epstein'e önceden haber verdiği, Epstein'in 2003 ve 2004 senelerinde her biri 25 bin dolar olmak üzere Mandelson'a toplam 75 bin dolar para gönderdiği ve Epstein'in Mandelson'ın partneri Reinaldo Avila da Silva'ya 10 bin sterlin para gönderdiği ortaya çıkmıştı. - LONDRA