Su Yönetimi ve Tasarrufu Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Su Yönetimi ve Tasarrufu Önemli

22.03.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, suyun korunması, verimli kullanılması ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesinin, bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, suyun korunması, verimli kullanılması ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesinin, bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını bildirdi.

Tuncer, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, suya sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Suyun, yalnızca doğal bir kaynak değil, hayatın devamlılığını sağlayan, tarımı besleyen, şehirleri ayakta tutan ve kalkınmayı mümkün kılan stratejik bir değer olduğunun altını çizen Tuncer, "Bu yönüyle suyun korunması, verimli kullanılması ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesi, bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de su yönetimi alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini, barajlar, göletler, içme suyu tesisleri, sulama projeleri ve modern altyapı uygulamalarıyla su arz güvenliğinin güçlendirildiğini ve tarımsal üretimde verimliliğin artırıldığını hatırlattı.

"Su vatandır" anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, yalnızca bugünün ihtiyaçlarının karşılanmadığını, aynı zamanda geleceğin su güvenliğinin de teminat altına alındığını vurgulayan Tuncer, şunları kaydetti:"

"Suyun korunması, geliştirilmesi ve etkin yönetimi, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel başlıkları arasında yer almaktadır. Su tasarrufu ise yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tamamının ortak sorumluluğudur. Evlerde, iş yerlerinde, tarımda ve sanayide suyun bilinçli kullanılması, israfın önlenmesi ve modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

Dünya Su Günü, Politika, AK Parti, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Su Yönetimi ve Tasarrufu Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 11:54:00. #7.13#
SON DAKİKA: Su Yönetimi ve Tasarrufu Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.