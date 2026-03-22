Su Yönetimi ve Tasarrufu Önemli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, suyun korunması, verimli kullanılması ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesinin, bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını bildirdi.

Tuncer, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, suya sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Suyun, yalnızca doğal bir kaynak değil, hayatın devamlılığını sağlayan, tarımı besleyen, şehirleri ayakta tutan ve kalkınmayı mümkün kılan stratejik bir değer olduğunun altını çizen Tuncer, "Bu yönüyle suyun korunması, verimli kullanılması ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesi, bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de su yönetimi alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini, barajlar, göletler, içme suyu tesisleri, sulama projeleri ve modern altyapı uygulamalarıyla su arz güvenliğinin güçlendirildiğini ve tarımsal üretimde verimliliğin artırıldığını hatırlattı.

"Su vatandır" anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, yalnızca bugünün ihtiyaçlarının karşılanmadığını, aynı zamanda geleceğin su güvenliğinin de teminat altına alındığını vurgulayan Tuncer, şunları kaydetti:"

"Suyun korunması, geliştirilmesi ve etkin yönetimi, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel başlıkları arasında yer almaktadır. Su tasarrufu ise yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tamamının ortak sorumluluğudur. Evlerde, iş yerlerinde, tarımda ve sanayide suyun bilinçli kullanılması, israfın önlenmesi ve modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır."