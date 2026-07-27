Sudan Bakanı Salem Türkiye'ye geliyor: İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Temmuz tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Sudan'daki gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem, 28-29 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Sudanlı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurgulaması bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomi, ticaret, enerji, eğitim ve kültür başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesi ile mevcut iş birliği alanlarının ahdi zemininin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilecek. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Sudan'a yönelik insani yardımlarını sürdürdüğünü belirtmesi ve Türk firmalarının ülkenin yeniden imarına kayda değer katkılar sağlayabileceğini ifade etmesi bekleniyor. Tarafların Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın imzalanması planlanıyor.

Türkiye-Sudan ilişkileri

Türkiye ile Sudan arasındaki diplomatik ilişkiler 1957 yılında tesis edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu.

Sudan'da devam eden çatışmalara ve bölgesel sınamalara rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2025 yılında yaklaşık 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sudan'a 8 gemiyle insani yardım gönderildi

Türkiye, 2024 yılının yazından bu yana Sudan'a yaklaşık 12 bin ton yardım malzemesi ve 30 bin çadır taşıyan 8 gemi gönderdi. Sağlık Bakanlığı da kolera salgınıyla mücadele çalışmalarına destek amacıyla Temmuz 2025'te 64 ton tıbbi malzemeyi Sudan'a ulaştırdı.