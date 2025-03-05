Sudan'da Geçiş Anayasası İmzalandı

Politika

Sudan'da paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) ile müttefik gruplar bir geçiş anayasası imzaladı.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) ve ordu arasında çatışmalar devam ederken, ülkede paralel bir hükümet kurulmasına yönelik adım atıldı. RSF ile siyasi ve askeri müttefiklerinin bir geçiş anayasası imzaladığı belirtildi. Söz konusu anayasa yeni bir hükümet kurulmasını ve 8 bölgeye ayrılmış federal bir devlet oluşturulmasını öngörüyor. Tek bir ulusal ordu kurulmasını öngören anayasaya göre geçiş dönemi sonucunda seçim yapılabilecek. RSF ve müttefikleri, hükümetin önümüzdeki haftalarda kurulmasının planlandığını belirtirken, hükümette yer alacak isimlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Çatışmalar sürüyor

Sudan ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre RSF güçleri dün, Sudan'ın en büyük hidroelektrik santrali olan Merowe Barajı'na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırı nedeniyle ülkenin kuzeyinin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Başkent Hartum'da RSF'yi kuşatmaya çalışan ordu birliklerinin ise Sharg el-Nil bölgesinde ilerleme sağladığı bildirildi.

Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ülke genelinde binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 12 milyon kişi yerinden edildi.

RSF ve müttefikleri geçtiğimiz ay, "Yeni Sudan" için bir hükümet kurma konusunda prensipte anlaşmıştı. - HARTUM