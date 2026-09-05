Sudan'da SPLM-N saldırısında 21 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan'da SPLM-N saldırısında 21 sivil hayatını kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'ın Güney Kordofan eyaletinde SPLM-N güçlerinin düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Sudan Doktorlar Ağı, sivillerin etnik temelde hedef alındığını belirterek saldırıyı kınadı.

Sudan'ın Güney Kordofan eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) tarafından düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, saldırının Kauda kentinin güney ve batısında bulunan Debi ve Luweiri bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile müttefiki SPLM-N güçlerinin düzenlediği saldırıda 21 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda sivilin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Sudan Doktorlar Ağı, sivillerin "etnik temelde" hedef alındığını öne sürerek saldırıyı kınadı. Ağ, saldırının ağustos sonunda varılan ateşkes anlaşmasını ve sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Bölgede çatışmalar sürüyor

Abdulaziz el-Hilu liderliğindeki SPLM-N, 2011'den bu yana faaliyet gösteriyor ve Güney Kordofan ile Mavi Nil eyaletlerinin bazı bölgelerini kontrol ediyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'te başlayan savaş sürerken, Güney Kordofan eyaleti de SPLM-N güçleri ile yerel silahlı gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Politika, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Politika Sudan'da SPLM-N saldırısında 21 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
Yemen ordusu Taiz’de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

19:29
Filenin Sultanları finale çıktı, gözler Ebrar’ı aradı Nedeni belli oldu
Filenin Sultanları finale çıktı, gözler Ebrar'ı aradı! Nedeni belli oldu
19:08
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
18:53
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:35
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
18:33
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
18:14
5 İlde ’müstehcenlik’ operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
5 İlde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 19:44:09. #7.13#
SON DAKİKA: Sudan'da SPLM-N saldırısında 21 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement