Sudani, Suriye'ye Destek Çağrısı Yaptı

Politika

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye halkına destek olunması gerektiğini dile getirerek, bu desteğin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada Crosetto'yu kabul eden Başbakan Sudani, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda, özellikle güvenlik konularında güçlendirilmesi ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı. İtalya'nın Irak'a ABD öncülüğündeki koalisyon güçler ve NATO misyonu aracılığıyla verdiği destekten dolayı teşekkür eden Sudani, ülkesinin dost ülkelerle iş birliğine açık olduğunu ve bu iş birliğinin bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli olduğunu vurguladı. Irak Başbakanı Sudani, Suriye halkına destek olunması gerektiğini dile getirerek, bu desteğin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Sudani hükümetin Suriye'deki durumu dikkatle değerlendirdiğini ve gelişmeler doğrultusunda gerekli adımları atacağını kaydetti.

Crosetto'dan Sudani'ye davet

İtalyan Bakan Crosetto ise, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin selamlarını ileterek, Sudani'yi İtalya'ya davet etti. İtalya'nın Irak ile ilişkilerini genişletmek istediğini ve bölgenin istikrarını desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Crosetto, Irak'ın bölgedeki rolünü güçlendirdiğini ve bu yolda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. - BAĞDAT