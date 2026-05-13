Suiçmez'den Çay Fiyatına Yüksek Talep
Suiçmez'den Çay Fiyatına Yüksek Talep

13.05.2026 18:31
CHP'li Sibel Suiçmez, çay alım fiyatının 40 lira olması gerektiğini vurguladı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yaş çay alım fiyatının yetersiz olduğunu söyleyerek, fiyatın en az 40 liraya çıkarılmasını istedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2026 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 35 lira açıklanmasını değerlendirdi.

Alım fiyatının geçen yıl 25,44 lira olduğunu anımsatan Suiçmez, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyonu nisanda yüzde 32,37 olarak açıklamıştır. Sadece enflasyon oranında bir artış yapılsaydı fiyat en az 33,6 lira olacaktı." dedi.

Alım fiyatında düzenleme yapılması çağrısında da bulunan Suiçmez, "Buradan iktidara sesleniyorum, Tarım ve Orman Bakanlığı derhal fiyatı revize etmeli ve kilogram başına en az 40 lira olarak yeniden açıklamalıdır. 'Çay kanunu' acilen çıkarılmalı, özel sektörün, açıklanan fiyatın altında alım yapması yasaklanmalıdır. Destekleme primi uygulaması yeniden ortaya konulmalı ve bu sene en az 4 lira olarak uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Suiçmez, mevcut alım fiyatını kabul etmediklerini de belirterek çay üreticisinin yanında olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

