Suiçmez: Türkiye Yüksek Faizle Borçlanıyor

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Türkiye'nin bugün dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan ülkelerinden biri haline geldiğini ileri sürdü.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, nisan itibarıyla icra dairelerine 3 milyon 71 bin yeni dosya geldiğini, icra dairelerinde bekleyen toplam dosya sayısının ise 24 milyonu aştığını iddia etti.

Neredeyse her haneye bir icra dosyası düştüğünü savunan Suiçmez, "Vatandaşın bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu 6 trilyon 612 milyar liraya dayandı. İnsanlar artık pazar alışverişini bile kredi kartıyla yapıyor, borcu borçla kapatmaya çalışıyor." diye konuştu.

Vatandaşın ödediği her 100 liralık verginin 26 lirasının faize harcandığını, sadece bu yılın ilk üç ayında bütçeden ödenen faiz tutarının 876 milyar liraya çıktığını savunan Suiçmez, bu rakamın geçen yılın tamamında ödenen faizin neredeyse yarısına denk geldiğini ileri sürdü.

Suiçmez, "Türkiye bugün dünyanın en yüksek faizleriyle borçlanan ülkelerinden biri haline getirildi. Bir yıl içinde ödememiz gereken dış borç 239 milyar dolara fırladı." dedi.