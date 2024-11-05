Süleyman Soylu: "Türkiye oyun değiştirmelidir ve oyun değiştirecektir. PKK terör örgütü lağvedilecektir" - Son Dakika
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Politika

Süleyman Soylu: "Türkiye oyun değiştirmelidir ve oyun değiştirecektir. PKK terör örgütü lağvedilecektir"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye oyun değiştirmelidir ve oyun değiştirecektir.

05.11.2024 23:05
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye oyun değiştirmelidir ve oyun değiştirecektir. PKK terör örgütü lağvedilecektir" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı yazılı açıklamada, "Terör örgütleri ABD'nin bebeğidir. Türkiye'yi sınayacaklar. Terörle sınayacaklar, bölünmeyle sınayacaklar, ekonomik ambargolarla, savunma sanayindeki yoksunluklarla sınamaya çalışacaklar. Bu ülkede Türkler Kürtler hep birlikte kardeş olarak yaşadığı andan itibaren sadece bu coğrafyanın değil dünyanın kaderini değiştirir" dedi.

"PKK terör örgütü lağvedilecektir"

Bahçeli'nin açıklamasını değerlendiren Soylu, " Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve söylediği son çıkış Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Türkiye'ye yön değiştirmişlerdir. Türkiye oyun değiştirmelidir ve oyun değiştirecektir. PKK terör örgütü lağvedilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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