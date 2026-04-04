Süleymani'nin Yeğeni Gözaltına Alındı - Son Dakika
Süleymani'nin Yeğeni Gözaltına Alındı

04.04.2026 20:58
ABD, General Süleymani'nin yeğeni ve kızını gözaltına aldı, oturma izinleri iptal edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılında ABD'nin hava saldırısı ile öldürülen İran Devrim Muhafızları (DMO) Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'de ikamet eden yeğeni Hamide Süleymani Afşar ve kızının gözaltına alındığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020'de ABD tarafından Irak'ta düzenlenen hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutan Kasım Süleymani'nin ABD'deki iki yakınının oturma izinlerinin iptal edildiğini açıkladı. Bakanlık, Süleymani'nin yeğeni Hamide Süleymani Afşar ve kızının oturma izinlerinin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından iptal edildiğini ve bu kişilerin federal ajanlar tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "Hamide Süleymani Afşar ve kızı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) nezaretinde bulunuyor" denildi.

Bakanlık, Afşar'ın İran hükümetini ve propagandasını desteklediğini ayrıca Afşar'ın eşinin de ABD'ye girişine yasak getirildiğini duyurdu. Gözaltı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın altıncı haftasına girmesinin ardından geldi.

İranlı Laricani'nin kızı ve damadının oturma izinleri de iptal edilmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce yayınlanan bir açıklamada, Bakan Rubio'nun savaş sırasında öldürülen üst düzey İranlı yetkililer arasında yer alan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin kızı Fatma Ardeshir-Laricani ve eşi Seyed Kalantar Motamedi'nin oturma izinlerini iptal ettiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre İran'ın güvenlik politikalarının mimarı olarak bilinen ve mart ayı ortasında ABD ile İsrail'in hava saldırısı sırasında öldürülen Laricani'nin kızı ve damadı, artık ABD'de bulunmuyor ve haklarında ABD'ye giriş yasağı bulunuyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Süleymani'nin Yeğeni Gözaltına Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Süleymani'nin Yeğeni Gözaltına Alındı - Son Dakika
