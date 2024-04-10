Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
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Politika

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Abdurrahmangazi Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Tombaş, çocuklarla da yakından ilgilendi.

10.04.2024 12:06  Güncelleme: 12:12
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Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bayram namazını Abdurrahmangazi Camii'nde kıldı. Bayram namazının ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Tombaş, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Abdurrahmangazi Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma programına Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Üşdi de katıldı. Bayram namazına gelen çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tombaş, "Ramazan Bayramı umuttur, sevinçtir, kardeşlik duygularımızın pekiştiği en güzel günlerden biridir. Bir ay boyunca Ramazan-ı Şerif'in huzurunu yaşadık, hemşehrilerimizle iftar ve sahur programlarında bir araya geldik. Rabbim Ramazan boyunca tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Şimdi de mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Rahmet esintisinin yüreklerimizi sardığı Ramazan Bayramı'nın başta Filistin olmak üzere tüm İslam alemine ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim. Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ederim" dedi.

Başkan Tombaş, daha sonra Turgut Reis Karakolu'nu ziyaret ederek, emniyet mensuplarıyla bayramlaştı. Ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen programa da katılan Başkan Tombaş, teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika

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