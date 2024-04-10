Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bayram namazını Abdurrahmangazi Camii'nde kıldı. Bayram namazının ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Tombaş, çocuklarla da yakından ilgilendi.
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Abdurrahmangazi Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma programına Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Üşdi de katıldı. Bayram namazına gelen çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tombaş, "Ramazan Bayramı umuttur, sevinçtir, kardeşlik duygularımızın pekiştiği en güzel günlerden biridir. Bir ay boyunca Ramazan-ı Şerif'in huzurunu yaşadık, hemşehrilerimizle iftar ve sahur programlarında bir araya geldik. Rabbim Ramazan boyunca tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Şimdi de mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Rahmet esintisinin yüreklerimizi sardığı Ramazan Bayramı'nın başta Filistin olmak üzere tüm İslam alemine ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim. Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ederim" dedi.
Başkan Tombaş, daha sonra Turgut Reis Karakolu'nu ziyaret ederek, emniyet mensuplarıyla bayramlaştı. Ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen programa da katılan Başkan Tombaş, teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaşma etkinliği düzenledi. Vatandaşlar, belediyenin eski bayramlaşma geleneklerini devam ettirmesinden memnuniyetlerini dile getirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'deki kurultay sürecini değerlendirerek, çoklu adayların bölünmeleri beraberinde getireceğini söyledi. Bahçeli, Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında kalmasını ve proje sahibi arkadaşların da onunla beraber aday olmayı düşünerek Türkiye'nin meselelerine odaklanmasını istedi. Bahçeli, Türk siyasi hayatında önemli bir örnek olan 6'lı Masa'ya atıfta bulunarak, siyasi partilerin birlikte kalması gerektiğini vurguladı.
Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Ramazan Bayramı dolayısıyla itfaiye, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek görevli personelle bayramlaştı. Kaymakam Gündoğdu, ziyaretler sırasında personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve kamu hizmeti veren personelin fedakarca çalışmalarını takdir etti. İtfaiye, Emniyet Amirliği, Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesi ekiplerine teşekkür eden Kaymakam Gündoğdu, bayramın huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.
Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Vali Ali Fidan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nın başta Gazze ve Filistin olmak üzere tüm İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya adalet, huzur, barış ve sağlık getirmesini, güzelliklere ve yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyor. Ramazan Bayramı kutlu olsun.
ANKA HABER AJANSI 10 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmaya protokol üyeleri katıldı. Vali Yavuz, bayramların birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı ve Karabük'ün gelişmesi için birlikte çalışacaklarını belirtti.
Kars Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Ziya Polat, davetlilerle tek tek ilgilenerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?