Sultanbeyli'ye gençlik ve spor yatırımları müjdesi - Son Dakika
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Politika

Sultanbeyli'ye gençlik ve spor yatırımları müjdesi

Sultanbeyli\'ye gençlik ve spor yatırımları müjdesi

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek Sultanbeyli'ye gençlik ve spor alanında yeni yatırımların gerçekleştirileceği müjdesini verdi. Tombaş, genç nüfusa sahip olan ilçeler arasında olduklarını belirterek yatırımların önemini vurguladı.

25.05.2024 13:56  Güncelleme: 14:02
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Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Sultanbeyli'ye gençlik ve spor alanında yeni yatırımların gerçekleştirileceği müjdesini veren Başkan Ali Tombaş, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a da destekleri için teşekkürlerini iletti.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, yeni eser ve hizmetler kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Ali Tombaş, Başkan Yardımcılarıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede Sultanbeyli'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımları ele alındı.

Tombaş: "En fazla genç nüfusa sahip ilçelerden biriyiz"

Sultanbeyli'nin, İstanbul genelinde en fazla genç nüfusa sahip ilçelerin başında geldiğini vurgulayan Başkan Ali Tombaş, bu nedenle gençlik ve spor yatırımlarını önemsediklerini vurguladı. Tombaş, "İlçemize yeni spor tesisleri kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü bu yatırımlara ihtiyacımız var. Projelerimiz, planlarımız hazır. Sayın Bakanımımızla da detaylı bir şekilde istişare ettik. İlçemize ve gençlerimize verdiği destekten ötürü şimdiden çok teşekkür ediyorum." dedi - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sultanbeyli'ye gençlik ve spor yatırımları müjdesi - Son Dakika

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