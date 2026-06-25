Sümela Manastırı Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Sümela Manastırı Ziyarete Açıldı

Sümela Manastırı Ziyarete Açıldı
25.06.2026 11:04
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Bakan Ersoy, Sümela Manastırı'nın bakım çalışmalarının tamamlandığını ve yeniden ziyarete açıldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı'nın bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanarak yeniden ziyaretçilerle buluşturulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kaya yüzey temizliği, koruyucu uygulamalar ve çevre düzenlemeleri hayata geçirilirken, manastır yeniden ziyaretçilerin hizmetine açıldı.

Sümela Manastırı'nda kapsamlı restorasyon çalışmaları ise planlanan program doğrultusunda devam edecek.

Erişimi güç yamaçlarda kapsamlı çalışma yürütüldü

Çalışmalar kapsamında manastırın iç ve dış avlularında yer alan erişimi güç yamaçlarda uzman dağcı ekipler tarafından kapsamlı kaya yüzey temizliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda dış avluda 6 bin 350 metrekare, iç avluda ise 1225 metrekarelik alanda kaya yüzeyleri temizlenerek olası riskler bertaraf edildi.

İç avluda ters tavan niteliğindeki bölümde meydana gelebilecek küçük kaya düşmelerine karşı 935 metrekarelik alanda ikinci kat ince tel uygulaması yapıldı. Ziyaretçilerin güvenliğinin artırılmasına yönelik koruyucu önlemler güçlendirildi.

Çalışmalar kapsamında yürüyüş yollarıyla avlu zeminindeki kayrak taşlarında oluşan kırılma ve kopmalar onarıldı. Ayrıca, manastır girişindeki gişe binasının çatı kiremitleri yenilenerek yapı güvenliğinin ve estetik bütünlüğünün korunması sağlandı.

"Sümela Manastırı'nı geleceğe taşımayı sürdürüyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Bakanı Ersoy, Sümela Manastırı'na ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sümela Manastırı'nı, ziyaretçilerimizin güvenliği ve kültürel mirasımızın korunması amacıyla yürüttüğümüz bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabını tamamlayarak yeniden ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda yamaçlarda gerçekleştirilen kaya yüzey temizliği, koruyucu uygulamalar ve çevre düzenlemeleriyle bu eşsiz miras alanını daha güvenli hale getirdik. Koruma ve ziyaret dengesini esas alan anlayışımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar sayesinde Sümela Manastırı'nı hem doğal dokusunu hem de tarihi değerini muhafaza ederek geleceğe taşımayı sürdürüyoruz."

Ersoy, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği Sümela Manastırı'nda ziyaretçileri en güvenli şartlarda ağırlamaya ve kültürel mirası aynı hassasiyetle korumaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Politika, Güvenlik, Kültür, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Politika Sümela Manastırı Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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