Suriye'den İsrail'e Hava Saldırısı Tepkisi - Son Dakika
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Suriye'den İsrail'e Hava Saldırısı Tepkisi

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Suriye Dışişleri, İdlib'deki hava saldırısını İsrail'in egemenlik ihlali olarak kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik 4 hava aldırısının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne bu gece düzenlenen hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, "Suriye, İdlib'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'nü hedef alan İsrail hava saldırılarını en güçlü ifadelerle kınamakta; bu saldırıları haksız bir saldırı eylemi, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali ve bölgedeki güvenlik ile istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirmektedir" denildi. Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarının, Suriye devletinin itidalli davrandığı, istikrarı pekiştirmek ve gerilimin tırmanmasını önlemek için çalıştığı bir dönemde gerçekleştirildiği aktarıldı. Bu durumun İsrail işgalinin söz konusu çabaları baltalamaya ve bölgeyi daha fazla gerilim ve istikrarsızlığa sürüklemeye yönelik girişimlerini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Suriye, bu tırmanıştan İsrail işgalini sorumlu tutmakta ve uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu saldırıyı açıkça kınama, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini tekrar tekrar ihlal etmesine karşı net bir tutum alma çağrısında bulunmaktadır. Suriye, uluslararası hukuk ve uluslararası normlar çerçevesinde güvence altına alınan meşru yollar aracılığıyla haklarını ve ulusal çıkarlarını savunmaya devam edeceğini teyit etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıyı üstlenen olmazken, bazı yerel kaynaklar saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtmişti. Bu, Beşar Esad hükümetinin Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana Ebu Zuhur Havalaanı'na gerçekleştirilen ilk saldırı oldu.

Uzun zamandır İdlib'in kuzeydoğusunda stratejik öneme sahip bir askeri üs olan Ebu Zuhur, konumu itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki askeri hareketlerin izlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA

Politika, İsrail, Suriye, İdlib, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye'den İsrail'e Hava Saldırısı Tepkisi - Son Dakika

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