Şara 58 yıl sonra bir ilke imza atacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Şara 58 yıl sonra bir ilke imza atacak

Şara 58 yıl sonra bir ilke imza atacak
25.08.2025 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılacağını açıkladı. Eş-Şara, 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu'na hitap edecek ilk Suriye Devlet Başkanı olacak.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na hitap edecek.

58 YIL SONRA BİR İLK

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılacağı kaydedildi. EŞ-Şara'nın BM Genel Kurulu'na hitap edeceği de belirtilen açıklamada, 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu'na hitap edecek ilk Suriye Devlet Başkanı olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Suriye, Eylül, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Politika Şara 58 yıl sonra bir ilke imza atacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • OSMANLI TORUNU:
    israilin adamı 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgasına define arası
Mardin’de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi Mardin'de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi
Göbek atarak karpuz satan genç sosyal medyayı salladı Göbek atarak karpuz satan genç sosyal medyayı salladı
Şanlıurfa’da baraj gölüne giren 11 yaşındaki çocuk kayboldu Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 11 yaşındaki çocuk kayboldu
İlçenin içme suyu hattına bir haftada ikinci saldırı İlçenin içme suyu hattına bir haftada ikinci saldırı
Bursaspor ilk maçında gol oldu yağdı Bursaspor ilk maçında gol oldu yağdı
Halit Yukay’ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi
Zelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür: Barış için gösterdiğiniz çabalardan minnettarız Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür: Barış için gösterdiğiniz çabalardan minnettarız
Kırşehir’de bıçaklı kavga 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kırşehir'de bıçaklı kavga! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yabancı hakem geliyor mu TFF’den kesin karar Yabancı hakem geliyor mu? TFF'den kesin karar
Galatasaray’da Singo sesleri arttı Menajeriyle İstanbul’da görüşüldü Galatasaray'da Singo sesleri arttı! Menajeriyle İstanbul'da görüşüldü

14:51
İsrail, Türkiye’nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı’yı canlandırma yönünde önemli bir adım
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım
15:17
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 15:58:37. #7.12#
SON DAKİKA: Şara 58 yıl sonra bir ilke imza atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.