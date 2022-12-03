Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi reddetti! 4 gün önceki demecinde sinyali vermişti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkıştıktan bir hafta sonra Suriye hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile işlerin yoluna koyulabileceğini ifade ederek "Siyasette dargınlık olamaz" diyerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini vurgulamıştı.

ESAD, GÖRÜŞME TEKLİFİNİ REDDETTİ

Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası tüm gözler Esad kanadına çevrilmişti. Ancak dün akşam Reuters'a konuşan Suriye'ye yakın üç yetkili, Esad'ın Erdoğan ile Putin'in arabuluculuğunda görüşme teklifini reddettiğini açıkladı.

"SEÇİMLERDEN ÖNCE HERHANGİ BİR YAKINLAŞMA OLMAZ"

Yetkililerden biri, "Erdoğan'a neden zaferi bedavaya teslim edelim? Seçimlerden önce herhangi bir yakınlaşma olmaz" ifadesini kullandı. Yetkili ayrıca, Esad'ın dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı fikrini de geri çevirdiğini sözlerine ekledi. Üçüncü kaynak ise Suriye'nin "Somut bir şey getirilmediği takdirde böyle bir toplantıyı yararsız gördüğünü" söyledi.

ESAD NE DEMİŞTİ?

4 gün önce Syrian Observer isimli internet sitesine konuşan Esad, dikkat çeken bir çıkışa imza atmıştı. Türkiye'den ilişkilerin gelişmesi yönünde birtakım adımlar beklediklerini ifade eden Esad, "Türkiye, Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdi. Suriye, Türkiye'den söz değil, icraat bekliyor. Türkiye'nin tutumunun samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğunu yargılamak mümkün değil" demişti.

PEKİ ESAD NE İSTİYOR?

Gerek Esad'ın 4 gün önce verdiği demeç gerekse Suriyeli yetkililerin Reuters'a yaptığı açıklamalar "Suriye, Türkiye'den nasıl bir icraat bekliyor?" sorusunu akıllara getirdi. Bunu da aslında Suriyeli yetkililerin yaptığı açıklamaların satır aralarında görmek mümkün... Suriye kanadı, ilişkilerin normalleşmesi için Türk birliklerinin bölgeden tamamen geri çekilmesini istiyor. Ancak sürekli terör saldırılarına hedef olan ve bölgeye yeni bir kara harekatı planlayan Türkiye'nin de bu adımı atması şimdilik zor görünüyor.