Suriye Hükümeti Paris Görüşmelerine Katılmayacak

Suriye hükümeti, terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Fransa'nın başkenti Paris'te yapılması beklenen görüşmelere katılmama kararı aldı.

Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeniden yapılanma sürecine giren Suriye'de, geçiş hükümetinden kritik bir karar geldi. Suriye basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Şam yönetimi terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Fransa'nın başkenti Paris'te yapılması beklenen görüşmelere katılmama kararı aldı. Haberde, Suriye'nin Haseke kentinde farklı dini ve etnik grup temsilcilerinin katılımıyla bir konferans düzenlendiği, bundan rahatsızlık duyan Suriye hükümetinin ise bu konferansın SDG'nin merkezi yönetime entegrasyonunu öngören 10 Mart mutabakatına aykırı olduğunu düşündüğü aktarıldı. İsmi açıklanmayan bir hükümet yetkilisi, "Bu konferans mevcut müzakere çabalarını baltalamıştır. Bu yüzden Suriye hükümeti Paris'te yapılması planlanan herhangi bir toplantıya katılmayacaktır. Suriye hükümeti, devrik rejim dönemini canlandırmaya çabalayan hiçbir ittifakın yanında yer almayacaktır" dedi.

SDG'nin adımı tepki çekmişti

Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG adı altında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/PYD, 10 Mart'ta merkezi hükümete entegrasyon konusunda Şam yönetimi ile mutabakat imzalamıştı. 10 Mart mutabakatının tam olarak uygulanmasına yönelik görüşmelerin Paris'te yapılacağı kamuoyuna yansımıştı. SDG'nin buna rağmen Suriye'nin Haseke şehrinde farklı dini ve etnik grup temsilcilerinin katılımıyla yerel özerklik temalı sözde konferans düzenlemesi tepki çekmişti. - ŞAM