Suriye Merkez Bankası'nda görev değişikliği yaşandı. Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın yayımladığı 99 Sayılı Kararname ile Suriye Merkez Bankası başkanlığına Muhammed Safwat Raslan getirildi. Görevi devralan yeni Merkez Bankası Başkanı Raslan, ülkenin hassas bir ekonomik süreçten geçtiğini belirterek, "Para politikaları ancak halkın yaşamına ve istikrarına yansıdığında değer kazanır. Önümüzdeki dönemde geçici çözümlerden uzak, sürdürülebilir bir finansal istikrarı kademeli olarak inşa edeceğiz. Güven kelimelerle değil, şeffaflık ve somut sonuçlarla kurulur" dedi.

Görevini Safwat Raslan'a devreden eski başkan Dr. Abdulqader Husriye de Suriye'nin Kanada Büyükelçisi olarak atandı. - ŞAM