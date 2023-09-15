Suriyeli R.K., İstiklal Marşı'na tepki gösteren video paylaşımı nedeniyle tutuklandı - Son Dakika

Suriyeli R.K., İstiklal Marşı'na tepki gösteren video paylaşımı nedeniyle tutuklandı

Son Güncelleme: 15.09.2023 18:14

Suriyeli R.K., sosyal medya hesabından çocuğunun İstiklal Marşı okunduktan sonra okula girdiği anlara ait videoyu paylaşarak tepki çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucunda paylaşımın R.K.'nin eşi M.E. tarafından yapıldığı belirlendi. R.K. ve M.E. gözaltına alındı ve R.K. tutuklandı.

Sosyal medya hesabından okula giden çocuğunun İstiklal Marşı okunduktan sonra okula girdiği anlara ait videoyu paylaşıp üzerine de tepki çeken not yazan Suriyeli R.K. tutuklandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı okula giden çocuğunun İstiklal Marşı okuduktan sonraki anlarını cep telefonu ile kayıt altına alıp üzerine bir not ile Arapça marş koydu. Paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda videonun Suriyeli M.E. isimli kişiye ait sosyal medya hesabından paylaşıldığı tespit edildi.

ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Şüpheliyle ilgili çalışma yapan ekipler, söz konusu paylaşımı M.E.'nin eşi olan R.K. tarafından paylaşıldığını belirledi. M.E., ile eşi R.K. dün Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesinde paylaşımın yapıldığı cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan M.E. ve R.K. isimli şüpheliler hakkında "Devletin Egemenliğini Aşağılama" suçundan adli işlem başlatılırken paylaşımı yapan R.K. bugün adliyeye sevk edildi. R.K., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alalen Tahrik Etme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

TEPKİ ÇEKEN İFADELER KULLANMIŞTI

Tutuklanan Suriyeli kadın Arapça müzik eşliğinde yaptığı paylaşıma "Bugünün en utanç verici duygusu çocuklarımızın bize ait olmayan bir milli marşı zorla söyletilmesidir" notunu düşmüştü.

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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