Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Politika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşeceğini duyurdu.

İYİ Parti kurultayından sonra pek ortalarda görünmeyen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmış, uzun zaman sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenmişti. Akşener'in yeniden göz önüne çıkmasıyla kulisler de hareketlendi. Genel başkanlık görevini bıraktığı gün İYİ Parti ile tüm ilişkisini kesen Akşener'in yeni dönemde devlet yönetiminde görev alabileceği öne sürüldü.

YENİ ANAYASA İÇİN ÇALIŞAMAYA "EVET" DİYECEK İDDİASI

İktidar kanadından Akşener'e "Yeni anayasa süreci içerisinde yer alır mısınız?" teklifinin gittiği konuşulurken, Akşener'in de belli başlı şartlar sunduğu ve kabul edilmesi durumunda bu teklife "Evet" yanıtını vereceği iddia edildi.

KÜLLİYE'DE GÖRÜŞECEKLER

Kulisler bu iddiayı konuşurken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sürpriz görüşmeyi duyurdu. Erdoğan ile Akşener bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.