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Şuşa Beyannamesi, Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

Şuşa Beyannamesi, Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

03.02.2022 13:01
Şuşa Beyannamesi, Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda 'Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda 'Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 15 Haziran 2021'de Şuşa kentinde imzaladığı Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesine ilişkin Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, komisyonda bilgi verdi. Kıran, Türk askerinin Karabağ'da güvenliğin sağlanması için önemli bir görev üstlendiğini kaydederek " Ermenistan'ın altında imzası olan anlaşmalara uyarak, ateşkese riayet etmesini bekliyoruz. Karabağ'da ateşkesin yanı sıra yeniden imar ve ihya sürecinde bölgedeki ulaştırma hatlarının hayata geçirilmesine ve ekonomik kalkınmaya katkı sunuyoruz. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarında Türk şirketlerimiz aktif rol oynuyorlar. Bu bağlamda ilk eserleri yakın zamanda ortaya koydular" dedi.

Kıran, Şuşa Beyannamesi ile Azerbaycan ile ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik, refaha katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "İlişkilerimizin stratejik ortaklıktan müttefiklik düzeyine iradesini bu beyanname ile ortaya koyduk. Bu hedef doğrultusunda müttefiklik ilişkilerimizin kurulmasının siyasi ve hukuki mekanizmalarını belirleme kararı aldık. Bu çerçevede bağımsızlığımıza, egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze yönelen bir tehdit olduğunda Birleşmiş Milletler şartına uygun şekilde gerekli yardımı yapma ve Silahlı Kuvvetlerin koordinasyonunu sağlama taahhüdünde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmalarının ardından Şuşa Beyannamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.


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TBMM Dışişleri Komisyonu, cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Şuşa Beyannamesi, Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika


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