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Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu - Son Dakika

Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

01.02.2022 19:05
Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifi, Dışişleri Komisyonu'na havale edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 15 Haziran 2021'de Şuşa kentinde imzaladığı Şuşa Beyannamesi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngörüyor.

Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulanan beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan- Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Tarafların, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan ettiği Şuşa Beyannamesi'nde, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer verdiği ifade ediliyor.

Tarafların, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye- Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapılan beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ın, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterecekleri, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde tarafların, birbirine gerekli yardımı yapacakları vurgulanıyor.

Tarafların, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığının kaydedildiği beyannamede, tarafların özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişleteceği belirtiliyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek için perşembe günü toplanacak.

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Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu - Son Dakika


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