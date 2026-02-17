Suudi Arabistan'ın KAAN Uçağı İlginci ABD'yi Rahatsız Etti - Son Dakika
Suudi Arabistan'ın KAAN Uçağı İlginci ABD'yi Rahatsız Etti

17.02.2026 17:35
Suudi Arabistan, Türk KAAN uçağına ilgi gösterdi, bu durum Trump yönetimini endişelendirdi.

İngiltere merkezli The Middle East Eye'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın Türk savaş uçağı KAAN'a yönelik ilgisi, Trump yönetiminde ABD'nin silah satış payının azalabileceği endişesiyle rahatsızlığa yol açtı.

İngiltere merkezli The Middle East Eye'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan'ın Türk savaş uçağı KAAN projesi nedeniyle Ankara yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler, Washington'da geniş yankı uyandırdı. ABD'li yetkililere dayandırılan "Suudi Arabistan-Türkiye Kaan jeti görüşmeleri, silah ihracatında üstünlük kurmayı hedefleyen Trump yönetimini rahatsız etti" başlıklı haberde, "Suudi Arabistan'ın silah ortaklarını çeşitlendirme çabası, Trump yönetimini rahatsız ediyor. Çünkü yönetim, Türkiye gibi ülkelerle yapılan anlaşmaların, ABD'nin Suudi Arabistan silah pazarındaki payını potansiyel olarak azaltabileceğini düşünüyor" ifadeleri kullanıldı. Haberde, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kasım ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın gelişmiş F-35 savaş uçakları satın alacağını ve önemli bir stratejik savunma anlaşmasını duyurması üzerine Beyaz Saray'da büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Ancak son zamanlarda ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'dan bölgedeki diğer ülkelerle yaptığı silah anlaşmaları görüşmeleri konusunda açıklık talep etti" denildi.

ABD'li bir yetkili Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'a verdiği milyarlarca dolarlık krediyi Pakistan'dan JF-17 savaş uçağı satın alımına dönüştürebileceği yönündeki haberlerin ardından Washington'dan gelen tepkiler üzerine Pakistan'ın JF-17 savaş uçağını satın almayacağına dair ABD'ye güvence verdiğini söyledi. Ancak Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin yeni nesil Kaan savaş uçağı programına muhtemel katılımı konusunda benzer güvence vermediğine vurgu yapıldı.

Trump yönetiminde üst düzey savunma yetkilisi olarak görev yapmış olan Bilal Saab, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, "Türk savaş uçağının Suudilerin zaten geniş olan envanterine nasıl uyacağını anlamıyorum. Dünyanın en iyi F-15'lerine sahipler, ABD'lilerinkinden bile daha iyiler. Euro Typhoon iyi bir uçak ve yakında F-35'leri de alacaklar" dedi.

"Hangi ihtiyacınız var da KAAN için Türkiye'ye gitmeniz gerekiyor

Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili ise Trump yönetiminin KAAN'a yönelik potansiyel anlaşmanın F-35'lerin yerini alacak bir anlaşma olarak görülmediğini, Suudi Arabistan'ın ABD'den ilave alımlar için ayırabileceği bütçeyi başka bir yere yönlendirdiğini belirtti. Yetkili, "Suudilere verilen mesaj şuydu: ABD'nin karşılamadığını düşündüğünüz hangi ihtiyacınız var da KAAN için Türkiye'ye gitmeniz gerekiyor? Bu yönetim tek tedarikçi olmak istiyor ve Amerikan ihracatını önceliklendiriyor" ifadelerini kullandı. - RİYAD

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Politika, Savunma, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
