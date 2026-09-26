Suudi koalisyonu, Riyad'a ateşlenen 2 İHA'yı ve Khamis Mushait füzesini imha etti

Suudi koalisyonu, Riyad'a ateşlenen 2 İHA'yı ve Khamis Mushait füzesini imha ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Husilerin Khamis Mushait'e fırlattığı balistik füze ve Riyad bölgesine ateşlediği 2 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, savunma sistemlerinin hedefleri engellediğini aktardı.
Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, İran destekli Husi milislerinin Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait şehrine doğru fırlattığı balistik füzenin ve Riyad bölgesine ateşlediği insansız hava araçlarının engellenip imha edildiğini duyurdu.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı hedef almaya devam ediyor. Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Husiler'in Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait şehrine doğru ateşlediği balistik füzeyi ve Riyad'a fılattığı 2 insansız hava aracının savunma sistemleri tarafından engellenip imha edildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
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