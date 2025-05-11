Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara "Terörsüz Türkiye"yi anlatacak - Son Dakika
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Politika

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara "Terörsüz Türkiye"yi anlatacak

Talimat Erdoğan\'dan! AK Parti vatandaşlara "Terörsüz Türkiye"yi anlatacak

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sahaya iniyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili toplumsal desteğin artması için parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri, özellikle şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelerek süreçle ilgili bilgi verecek. Erdoğan'ın toplantılarda yeni süreçle ilgili toplumun hassasiyetlerinin dikkate alınmasına sık sık vurgu yaptığı öğrenildi.

11.05.2025 08:58
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de Meclis'in açılışında DEM'li yöneticilerle tokalaşması ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısı ve terör örgütünün kongresini yapmasıyla birlikte ilk aşama tamamlanmış oldu. AK Parti de yeni süreçle ilgili toplumsal desteğin artması için tüm kadrolarıyla sahada olacak.

TOPLUMSAL DESTEK ARTTI

Edinilen bilgilere göre; AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında, terörün sonlandırılması kapsamında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti ile başlatılan görüşmelere ilk günlerde destek yüzde 50'nin altında kalıyordu. Sonrasında Cumhurbaşkanı'nın sahiplenmesi ve sürecin devlet politikası hâline gelmesi toplumsal desteği artırdı. Bu kapsamda Terörsüz Türkiye projesine olan desteğin yüzde 60'a dayandığı ifade edildi.

PARTİ YÖNETİCİLERİ BİLGİ VERECEK

Bazı çevrelerin 'Öcalan'a af getirileceği' şeklinde yaptığı propagandaya karşı toplumun doğru bilgilendirilmesi için âdeta seferberlik ilan edilen AK Parti'de parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri, özellikle şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelerek süreçle ilgili bilgi verecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasından sonra sürece ilişkin toplumsal desteğin daha da artacağı değerlendirmesi yapılıyor.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurmayları ile yaptığı toplantılarda yeni süreçle ilgili toplumun hassasiyetlerinin dikkate alınmasına sık sık vurgu yaptığı belirtiliyor. Erdoğan'ın şehit ve gazi ailelerinin incitilmemesini, sürecin her yönüyle doğru bir şekilde aktarılmasını, Öcalan'a af getirilmesinin söz konusu olmadığının vurgulanmasını istediği öğrenildi.

Politika, AK Parti, Güvenlik, Türkiye, Terör, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Yelloz Kız:
    millet aç aç bırakın oyun havalarını 59 20 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    akmhpk 47 18 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    hic kimse durduk yere silah bırakmaz hangi bölgeye özerklik verilecek ulke eyalet sistemine mi bölünecek kimse bunlara inanmaz ya onca şehitler öldürülen öğretmen doktor çoluk çocuk yetim kalmış öksüz kalmis onca insanlar ne olacak 54 9 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Cozum sürecini de anlatsınlar kaç şehit geldi kaç şehirde hendekler kuruldu 50 10 Yanıtla
  • Taner Toraman:
    Bu hikayeyi sadcee size oy verenlere anlatın inanırlar. Gerçek Türkiye vatandaşı buna inanmaz 50 8 Yanıtla
  • isa1966_:
    içimizdeki vatan hainlerinin bu çözüm süreci hoşuna gitmiyor acaba neden 12 43 Yanıtla
  • Resul Özdemir:
    Kardeşce yaşamak varken düşmanlık niye olsun bu vatan hepimize yeter.. Düşmanlarımızı güldürmeyelim toprak altında yatan dedelerimizin kemiklerini sızlatmayalım evlatlarımız bu güzel ülkemizde huzurlu ve mutlu ve Kardeşce yaşamalarını sağlayalım.. Unutmayalım ki Türk Kürt kardeşdir.. 33 11 Yanıtla
  • alos :
    MİLLETİ NE SANIYORLAR ACABA, MERAK ETMEYİN TÜRK HALKI SANDIĞINIZDAN DAHA AKILLI. 29 4 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    şehit ve gazi ailelerinden anlatırsın 29 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    en büyük hain sizsiniz 27 4 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN:
    Her seçim öncesi PKK ile CHP ortak dediğiniz günleri unuttunuz Şimdi beraber yürüyorsunuz Ama Ülke menfaati diye milleti kandiyorsunuz ekonomiden, adeletsizlikten bahsetmiyonuz. Yarın birgün PKK bizi kandırdı dersiniz. 14 3 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Terorsüz Türkiye'yi anlatacaklarmışı,şehit ailelerinden baslayinda alın boyunuzun ölçüsünü , oysa kendileri insanları ayrıştırarak hergün terör estiriyorlar, gözaltılar, tutuklamalar, kayyumlar 9 2 Yanıtla
  • istanbul.34:
    Türkiye nin yükselmesinin önünde ayağımıza pranga olan teörör belasından kurtulmak Cumhuriyet tarihinin en büyük icraatıdır. Emperyalizmin diz çöktürmek için kurduğu taşeron yapının sonu geldi, sıra buna sevinmek yerine üzülenlerde 3 5 Yanıtla
  • numan yildız:
    allah razı olsn başkomutanım reisim canım babam 0 7 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    halkla iliskiler calismasi... bi isim bul onu isle dur elde neyin var ise ki bu iktidarin elimde medyasindan akademisyenlere, is insanlarindan, trollere, cok koz var nasil olsa.. beynimizi yerler artik.. iletisimde mesaj nettir kisadir, temeli iyi ve kotu yaratma uzerinedir. insan zihni olumlu algilar.. baslik guzel bulunmus.. 'suz' eki ile.. yani buna evet diyen iyi , hayirlayan kotu oluyor hali ile.. de is oyle halkla iliskiler konusu olmaktan ote. kulaklari cinlasin eski isverenlerimden birinin bi lafi vardi " benim yerime dusunme" kisacasi bizim yerimize dusunmeyin herkesin akli fikri idragi vs var. 2 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    anlaşıldı seçim geliyor reizgene planı yyapti 1 0 Yanıtla
  • Emir Konez:
    yine millete PKK Yi övme safsafataları başlıyor yani 1 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Yani hikayeyi, Pkk nin10 bin ABD silahlarını teslim al sergile inanalım, yoksa sana sagdece sana tapan koyunlar inanır. 1 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ben bunları gördüğümde televizyonu kapatıyorum...Hatta TRT 2 haber kanalı dahil bütün yandaş kanalları sildim...Ne görmek istiyorum,ne de dinlemek istiyorum...Benim tek istediğim bu akp denilen partinin, bu milletin başından defolup gitmesi... 1 0 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    ülkede şuan terör degil gecim sorunu var 0 0 Yanıtla
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