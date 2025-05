Talimat Erdoğan\'dan! AK Parti vatandaşlara "Terörsüz Türkiye"yi anlatacak

Serkan Güngör:

halkla iliskiler calismasi... bi isim bul onu isle dur elde neyin var ise ki bu iktidarin elimde medyasindan akademisyenlere, is insanlarindan, trollere, cok koz var nasil olsa.. beynimizi yerler artik.. iletisimde mesaj nettir kisadir, temeli iyi ve kotu yaratma uzerinedir. insan zihni olumlu algilar.. baslik guzel bulunmus.. 'suz' eki ile.. yani buna evet diyen iyi , hayirlayan kotu oluyor hali ile.. de is oyle halkla iliskiler konusu olmaktan ote. kulaklari cinlasin eski isverenlerimden birinin bi lafi vardi " benim yerime dusunme" kisacasi bizim yerimize dusunmeyin herkesin akli fikri idragi vs var.