AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Tamamen sivil bir anayasaya ihtiyacımız var - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Tamamen sivil bir anayasaya ihtiyacımız var

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreni öncesinde Haberler.com'un sorularını cevapladı. Mevcut Anayasa'nın Türkiye'nin ihtiyacını karşılamadığını belirten Şen, ekonomide istikrarın sağlanması için yoğun çalışmalar yapıldığını da vurguladı.

02.10.2024 12:37  Güncelleme: 17:10
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, TBMM'nin açılışı öncesi Haberler.com canlı yayınında yaptığı açıklamada ekonomik istikrar, emekli maaşları ve enflasyonu değerlendirdi. Yeni yasama döneminde hükümetin önceliğinin yeni bir Anayasa hazırlamak olduğunu kaydetti.

"MEVCUT ANAYASA BİR DARBE ANAYASASI"

Şen'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Bu yılki en önemli gündemimiz, çalışmalarımız Anayasa çalışmaları olacak. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Gerçekten var. Zira mevcut Anayasa bir darbe Anayasası. Onu ne kadar sivilleştirseniz de üzerindeki darbe gölgesini atamıyorsunuz. Dolayısıyla tamamen sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş bey, önceki dönemde Meclis'te olan, olmayan tüm partileri ziyaret etti. En azından yeni bir Anayasa yapma konusunda belli bir mutabakat oluştu. Bunun üzerinden gideceğiz artık.

"EKONOMİK İSTİKRAR SİYASİ İSTİKRARA BAĞLI"

"Bu bizim muhalefetimizin temcit pilavıdır. Her zaman böyle olur. Bir seçim olur, altı ay geçmez "erken seçim" derler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 3 ayda bir, 6 ayda bir seçim olmasın diye geçtik. Siyasi istikrarı sağlarsanız ekonomik istikrar da sağlanır. Böylece büyük işler yaparsınız. Bu arkadaşlar hâlâ istikrarsızlığın Türkiye'ye faturasını anlayabilmiş değiller. Bu, siyaseti iyi çözümleyemedikleri, iyi anlayamadıkları anlamına geliyor. Bu arkadaşların işi gücü yok. Türkiye'de muhalefet etmek çok konforlu bir şey. Meclis'in açılış gününde bunu söylemek istemezdim ama böyle maalesef. Hiçbir derdiniz, yükümlülüğünüz yok; iktidarın kurmuş olduğu cümlenin tersini kurun, işte size muhalefet. Böyle muhalefet olmaz. Türkiye'de erken seçim olmayacak.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Sahada karşımıza çıkan iki büyük sorun var. Düşük aralıkta maaş alan emeklilerimizin sorunu ile fiyat istikrarı. Enflasyonu düşürüyoruz, düşüş devam edecek. Fiyat istikrarı sağlanıyor. Bunu önümüzdeki aylarda daha net göreceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Tamamen sivil bir anayasaya ihtiyacımız var

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Tamamen sivil bir anayasaya ihtiyacımız var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ali Haspolat:
    yeni anayasa ömrünü bir ev alabilmek için harcayan insanlara, yatağa aç giren okula kahvaltı yapamadan giden çocuklara, boğazlanan sokak ortasında katledilen kadın cinayetlerine, aile içinde hayatları söndürülen çocukların feryatlarına çare olacakmı ? nedir bu değişikliğin amacı, 2010 senesinde değiştirdiniz memleketin içinden geçtiniz. Allah aşkına nedir bu anayasa değiştirme amacı 64 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    20 küsür yıldır o anayasnın kaymagını yiyorsunuz.amaç anaysayı degiltirmek değil rte yi ölene kadar iktidarda tutmak 59 1 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    yıllardır anayasa muhabbeti... boş , 49 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Vatandaşın derdi, açlık sefalet. Sizin tek derdiniz anayasa 22 senedir ne istdinizde anayasa engel oldu..Sanki mevcut anayasanin kararlarini uyguluyorsunuz da.... 36 1 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    anayasaya uyan varmı diye sormazlardı adama. 27 0 Yanıtla
  • k K:
    sizin yapmak istediğiniz yeni anayasa ile AKP'yi ömür boyu iktidar sahibi yapmak amaçlıdır vatan için değil. başka bir amacınız olamaz Mümkün değil siz binmediginiz esege yem torbası takmazsınız. 25 1 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    önce hayat pahalılığına enflasyona çare bulun çıkın halkın arasına vatandaş nasıl geçiniyor ona çare bulun çiftçi bitik emekli perişan dar gelirli bunalımda yandaş saltanat sürüyor hemen secim olmalı....... 24 1 Yanıtla
  • Bülent Tan:
    neyi başardınızda Boyle birşey istiyorsunuz. Buna hakkınız yok. 23 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Uygulayan olurmu ?? asrın lideri çökün çökün kalkın kalkın 18 1 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    ne olacak.Uyacakmisiniz ? 18 0 Yanıtla
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