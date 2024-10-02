AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Tamamen sivil bir anayasaya ihtiyacımız var

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, TBMM'nin açılışı öncesi Haberler.com canlı yayınında yaptığı açıklamada ekonomik istikrar, emekli maaşları ve enflasyonu değerlendirdi. Yeni yasama döneminde hükümetin önceliğinin yeni bir Anayasa hazırlamak olduğunu kaydetti.

"MEVCUT ANAYASA BİR DARBE ANAYASASI"

Şen'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Bu yılki en önemli gündemimiz, çalışmalarımız Anayasa çalışmaları olacak. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Gerçekten var. Zira mevcut Anayasa bir darbe Anayasası. Onu ne kadar sivilleştirseniz de üzerindeki darbe gölgesini atamıyorsunuz. Dolayısıyla tamamen sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş bey, önceki dönemde Meclis'te olan, olmayan tüm partileri ziyaret etti. En azından yeni bir Anayasa yapma konusunda belli bir mutabakat oluştu. Bunun üzerinden gideceğiz artık.

"EKONOMİK İSTİKRAR SİYASİ İSTİKRARA BAĞLI"

"Bu bizim muhalefetimizin temcit pilavıdır. Her zaman böyle olur. Bir seçim olur, altı ay geçmez "erken seçim" derler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 3 ayda bir, 6 ayda bir seçim olmasın diye geçtik. Siyasi istikrarı sağlarsanız ekonomik istikrar da sağlanır. Böylece büyük işler yaparsınız. Bu arkadaşlar hâlâ istikrarsızlığın Türkiye'ye faturasını anlayabilmiş değiller. Bu, siyaseti iyi çözümleyemedikleri, iyi anlayamadıkları anlamına geliyor. Bu arkadaşların işi gücü yok. Türkiye'de muhalefet etmek çok konforlu bir şey. Meclis'in açılış gününde bunu söylemek istemezdim ama böyle maalesef. Hiçbir derdiniz, yükümlülüğünüz yok; iktidarın kurmuş olduğu cümlenin tersini kurun, işte size muhalefet. Böyle muhalefet olmaz. Türkiye'de erken seçim olmayacak.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Sahada karşımıza çıkan iki büyük sorun var. Düşük aralıkta maaş alan emeklilerimizin sorunu ile fiyat istikrarı. Enflasyonu düşürüyoruz, düşüş devam edecek. Fiyat istikrarı sağlanıyor. Bunu önümüzdeki aylarda daha net göreceğiz."