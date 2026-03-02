Tanju Özcan Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Tanju Özcan Adliyeye Sevk Edildi

02.03.2026 14:30
CHP'li vekiller Tanju Özcan'a destek için adliyeye geldi; ifadesine sağlık nedeniyle ara verildi.

'İrtikap' soruşturmasında gözaltına alınan Tanju Özcan adliyeye sevk edildi(2)

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Yaşar Tüzün ve Mustafa Sarıgül, adliyeye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişiye destek vermek için parti otobüsüyle kente geldi. CHP'li vekiller, adliyeye geçerek ifade sürecine ilişkin bilgi aldı.

'BİZİM KAÇMA ŞÜPHEMİZ YOK, OLAMAZ'

Ali Mahir Başarır, Tanju Özcan'ın anne ve babasını yanına alarak gazetecilere açıklama yaptı. Başarır, Tanju Özcan'ın şeker hastalığı nedeniyle ifadesine ara verildiğini belirterek, "İki dönemdir seçilen Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, şu anda adliyeye ifade veriyor. ve ifadesine ara verilmek zorunda kaldı. Çünkü ciddi anlamda şeker hastalığı var. Daha yakın bir zamanda pankreatit atağı geçirdi. Uzun süre hastanede kaldı. Ben buradan sesleniyorum savcılara, hakimlere. Kendisini bir davetiyeyle bu adliyeye çağırsaydınız gelmeyecek miydi? Bizim kaçma şüphemiz yok, olamaz. Bizi bu ülkeden kaçırılabilecek bir güç daha anasının karnından doğmadı. Kaçma şüphesi olmayan ve olmayacak bu topraklarda doğan, büyüyen Tanju Özcan işte kıymetli annesi, işte kıymetli babası, dedesi, atası bu topraklarda. Sayın savcılar ne hakla 3 gündür onu jandarmada tutuyorsunuz? Siz burada Tanju Özcan'ı yargılamıyorsunuz. Bolu halkını yargılıyorsunuz" diye konuştu.

'BURADA BOLU HALKI YARGILANIYOR'

Başarır, "Dünyanın ve Türkiye'nin hiçbir yerinde, tarihimizin hiçbir noktasında bir vakfa gönül rızasıyla yardım topladığı için insanlar yargılanmaz. Tanju Özcan'ın cebine tek bir kuruş geçmemiştir. Böyle bir iddia da yok. Ama maalesef ki bu dönem adalet, siyaset kurumuna el koymuş durumda. Burada biz yargılanmıyoruz. Burada Tanju Özcan da yargılanmıyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi de yargılanmıyor. Burada millet yargılanıyor, millet. Burada Bolu halkı yargılanıyor. Demokrasi yargılanıyor. Bu rezalete son verin. İfadesi birazdan bitiyor. Mahkemeye sevk etmeksizin başkanı Bolu halkına teslim edin" dedi.

Kaynak: DHA

