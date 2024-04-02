Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi

Mahalli İdareler Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, 53 bin 881 oy alarak yeniden Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, "Bolu halkı şunu söylüyor, herkes de buna saygılı olacak. 'Ülke yönetimini Erdoğan'a teslim ettik, Bolu'nun yönetimini de Tanju Özcan'a teslim ediyoruz' diyorlar. Bunu içlerine sindirecekler" dedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, 2024 Mahalli İdareler seçimini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın toplantısı düzenledi. Seçim dönemine dair açıklamalarda bulunan Özcan, "9 ay önce Bolu'da Cumhurbaşkanına yüzde 65 oranında oy çıktı. Şimdi il genelinde birinciyiz. Bir önceki döneme göre oyumuzu artırmışız. Bolu halkı şunu söylüyor, herkes de buna saygılı olacak. 'Ülke yönetimini Erdoğan'a teslim ettik, Bolu'nun yönetimini de Tanju Özcan'a teslim ediyoruz' diyorlar. Bunu içlerine sindirecekler. 'Hayırlı olsun' diyecekler. Ondan sonra hep birlikte yolumuza devam edeceğiz"
"Bir kez daha ispat edeceğim"
Çalışmaya devam edeceğini söyleyen Özcan, "Kimseyi ayırmadan, kayırmadan, tüyü bitmemiş yetim hakkı yemeden, yedirmeden, israf etmeden, harama el uzatmadan yönetmeye devam edeceğim. Türkiye'deki meselelerle ilgili de düşüncelerimi net, açık, kıvırmadan, söyleyen bir belediye başkanı olacağım. 'Her doğru her yerde söylenmez' lafının, siyasetçiler için geçerli olmadığını bir kez daha ispat edeceğim" diye konuştu.
"Bu değişimin ateşini ilk yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum"
Başkan Tanju Özcan, seçim döneminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başarılı olup olmadığı sorusunu ise şu şekilde cevapladı:
"Sayın Genel Başkan Özgür Özel başarılı oldu mu? Elbette oldu. Sonuçta kazanınca başarılı oluyorsunuz. Genel merkez yönetimi başarılı oldu mu? Oldu. Şimdi ben geriye dönüp bakıyorum. 'Su akar yolunu bulur' diye bir atasözü var ya işte biz de doğruları söylediğimiz için partiden atıldık. Bugün ne kadar doğru söylediğimi daha iyi anlıyorum. Ankara'ya kadar 200 kilometre yol yürümemin ne kadar önemli ve değerli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu değişimin ateşini ilk yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum"
"Onun bunun kuyruğuna takılmaya gerek yok"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözlerini şöyle noktaladı:
"Bakın biz kendimizi ifade ettiğimizde, özümüze döndüğümüzde, 6 oku anlata anlata yol yürüdüğümüzde, 6 okulun içinde milliyetçilik zaten en büyük ok. Cumhuriyetçilik, devletçilik gibi değerlerimizi anlattığımızda insanlar bize oy veriyor. Onun bunun kuyruğuna takılmaya gerek yok. Onun bunun desteğine falan da ihtiyaç yok. Biz kendimizi anlatalım, 6 okumuzu anlatalım, özümüze dönelim, doğru çizgimizde yürüyelim. Biz önceden seçimlere şöyle giriyorduk; 'Ya acaba şunu söylersek İYİ Parti alınır mı? Şunu söylersek HDP alınır mı? HDP seçmenini küstürür müyüz? Şuranın seçmenini küstürür müyüz?' Hayır kardeşim başkalarını taklit ederek bu işin olmayacağını yıllardır söyledim. Bu dönem ilk kez doğruları yapmaya başladık. Net bir zafer elde ettik" - BOLU
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle Haliliye Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Canpolat, Seçim İrtibat Bürosunda tebrikleri kabul etti. Canpolat, seçim süresince destek veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, daha iyi hizmet etmek için daha çok çalışacaklarını ifade etti.
MHP temsilcileri Pınarbaşı'nda 141 sandık için, Yeniden Refah Partisi temsilcileri de Yahyalı'da 99 sandık için seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilmişti. Yahyalı'da ise AK Parti adayı Esat Öztürk, Yeniden Refah Partisi adayı Veysel Ekinci'yi geçerek başkan seçilmişti.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığına karar verip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdullah Arvas'a verdi. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ise bu kararı halk iradesinin gasp edilmesi olarak değerlendirdi.
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31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kendisini tebrik eden vatandaşlarla bir araya geldi. Gülpınar, şeffaflık ilkesiyle adaletli, liyakatli bir şekilde belediyeyi yöneteceklerini belirtti. Ayrıca yolsuzlukla mücadele için bir ihbar hattı da kuracaklarını kaydetti.
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