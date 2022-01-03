Tanju Özcan elindeki ampulü kırarak tepki gösterdi - Son Dakika

Bolu Belediyesi 2022 yılı Ocak ayı ilk meclis toplantısına başkanlık eden Tanju Özcan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ülkedeki ekonomik durum ve politikaları da eleştiren Özcan, elindeki ampulü kırarak dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"BU AMPUL VATANDAŞA YÜK OLMAYA BAŞLADI"

Mevcut hükümetin maliyetinin çok fazla olmaya başladığını ifade ederek bu argümanını materyalle anlatmak isteyen Tanju Özcan, "Elimde 2 tane ampul var. Ampulün biri 200 watt yakıyor, verdiği enerji kendine yetmiyor. Diğer ampul 30 watt, bunun 7'de biri kadar yakıyor ama verdiği enerji daha fazla. Bu ampul artık bize, vatandaşa, garibana yük olmaya başladı. O yüzden ben diyorum ki. Artık bu ampulden vazgeçelim" dedi.

AMPULÜ DUVARA FIRLATTI

Daha sonra elinde ani bir hareketle elindeki ampulü duvara atan Özcan, "Kıralım bu ampulü yolumuza daha tasarruflu olanla devam edelim" ifadelerini kullandı.

MECLİS ÜYELERİ KORKTU

Özcan'ın duvara ampul fırlatması ve ampulün patlaması üzerine bazı meclis üyeleri ve salondaki misafirler çıkan sesten korktu. Özcan, daha sonra oturuma ara verdi.