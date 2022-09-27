TANJU ÖZCAN, HDP GENEL MERKEZİ'NE KINA GÖNDERDİ

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hakkında verilen 1 yıl geçici çıkarma cezasının ardından, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi. Uzun bir süredir HDP'nin hedefinde olduğunu ve CHP'den ihraç edilmesinin istendiğini söyleyen Özcan, Hepsini HDP Genel Merkezi'ne gönderiyorum. Yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki Karayılan şerefsizine göndersinler, diye bu kınaları hazırladık dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, belediye meclisi toplantısında AK Parti'li Kadın Belediye Meclis üyesine yönelik sözleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi. Kararın ardından Başkan Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi. Başkan Özcan, kargo şubesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünden itibaren Türkiye'de bu bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve bölücü terör örgütü üyeleri sempatizanları adeta bayram ediyor. Neden bayram ediyor Biliyorsunuz sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantısını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP'nin hedefindeydim. HDP'li yetkililer açık bir şekilde çıkıp benim CHP'den ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Dün de onları ziyadesiyle mutlu eden bir karar çıktı parti Yükseki Divan Kurulumuzdan, bir yıl süreyle CHP ile üyelik bağım askıya alındı. Yani geçici olarak ihraç edildim dedi.

'BUGÜN DE BU SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM'

13 Haziran'da cezasının sona ereceğini açıklayan Tanju Özcan, 'Nasip kısmet olursa, 13 Haziran'da tedbirli olduğum için bu sürenin zaten yaklaşık 4 ayını tamamladım. 13 Haziran'da da evime, yuvama CHP'ye geri döneceğim. Ben hep söylemiştim. İhraç kararı, geçici ihraç kararı, çıkarsa benim partiyle hukuki bağımı kesebilirler. Ama benim partimle gönül bağımı asla kesemezler. Bugün de bu sözlerimin arkasındayım ifadelerini kullandı.

Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği karar sonrası HDP'lilere yakması için kına gönderdiğini belirten Özcan, 'Bugün niye PTT'nin önüne geldim Bugün bu terör örgütü uzantılarına, HDP'nin yöneticilerine kına göndermek için geldim. Yani bunun anlamını herhalde herkes bilir. Bunlardan birkaç adet var. Hepsini HDP Genel Merkezi'ne gönderiyorum da yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki Karayılan şerefsizine göndersinler, diye bu kınaları hazırladık diye konuştu.

'BENİM ONLARLA İLGİLİ HESABIM BİTMEYECEK'

HDP'nin Kürt vatandaşlarının temsilcisi olmadığını söyleyen Özcan, 'Benim bu Türk milletinin altını oyan HDP denen yapıyla mücadelem, terör örgütüyle bağını kesin kati bir suretle kesmediği sürece onlarla ilgili hesabım bitmeyecek. Onların da benimle ilgili hesabı bitmeyecek. Ama bugün söylediklerim tarihe not olarak düşsün. HDP, Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildir. HDP siyaseten iş tutulabilecek bir yapı değildir. HDP'yle siyaseten bir araya gelmeyi düşünen varsa Türkiye'de ben iki kez daha düşünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü vatan hainleriyle oturup konuşulacak herhangi bir mevzumuz söz konusu dahi olamaz dedi.