 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım - Son Dakika
Üye Girişi

Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım

CHP tarafından Bolu Belediyesi için yeniden aday gösterilen Tanju Özcan'ın, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde söylediği sözler akıllara geldi. Özcan, katıldığı bir canlı yayında ''Şunu iddialı bir şekilde söylüyorum: Hayatımda hiç kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan 2023'te bir daha seçilirse, ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 de olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.

15.12.2023 - 00:37,  Güncelleme: 00:43
Abone Ol

CHP, 4'ü büyükşehir olmak üzere 10 ilde belediye başkan adaylarını duyurdu. CHP'den ihraç edilip daha sonra da affedilerek partiye dönen Tanju Özcan, Bolu'dan yeniden aday gösterildi. Özcan'ın, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi öncesindeki "Eğer Sayın Erdoğan 2023'te bir daha seçilirse, ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 de olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağım." sözleri ise yeniden akıllara geldi.

Bir önceki CHP yönetimine karşı değişim çağrısı yapan ve ilk önce partiden ihraç edilip sonra da affedilerek partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şehrinden yeniden aday gösterildi.

Özcan'ın 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde, Haber Global'de katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler ise yeniden akıllara geldi.

Tanju Özcan'ın canlı yayındaki sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, 2024 yılında adaylığımı koymayacağım

"HAYATIMDA HİÇ KIVIRMADIM"

Bolu Belediye Başkanı Özcan, seçim yorumu olarak "Şunu iddialı bir şekilde söylüyorum: Hayatımda hiç kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan 2023'te bir daha seçilirse, ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 de olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Tanju Özcan'ın canlı yayındaki sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, 2024 yılında adaylığımı koymayacağım

"ADAY OLDUĞUMU MEMNUNİYETLE ÖĞRENDİM"

Öte yandan Başkan Özcan, sosyal medya hesabından adaylığıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim. Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına. Selam olsun, Atatürkçü, yurt severlere, ulus devletin teminatı Türk milliyetçilerine." dedi.

Tanju Özcan\'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023\'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR

Tanju Özcan, Bolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım - Son Dakika


00:37
Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21
Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Son Dakika
00:37 Tanju Özcan'ın canlı yayındaki sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, 2024 yılında adaylığımı koymayacağım
00:21 Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 01:03:38. #1.11#
SON DAKİKA: Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement