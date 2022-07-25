Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'ta yapılacak YDK'de görüşülecek - Son Dakika
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Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'ta yapılacak YDK'de görüşülecek

25.07.2022 17:56
Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'ta yapılacak YDK'de görüşülecek

Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'taki toplantıda ele alınacak.

Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'taki toplantıda ele alınacak.

Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen ve daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, bugün toplanan YDK'de sözlü savunmada bulundu.

Toplantıda, Özcan hakkında karara varılmadı. YDK'nin 22 Ağustos'ta yeniden toplanmasına karar verilirken, Özcan hakkındaki kararın bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

YORUMLAR
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'dan sözlü savunma sonrası açıklamalar CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'dan sözlü savunma sonrası açıklamalar CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan, YDK'ye sözlü savunmada bulundu CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan, YDK'ye sözlü savunmada bulundu
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'ta yapılacak YDK'de görüşülecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'ta yapılacak YDK'de görüşülecek - Son Dakika
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