Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen ve daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, bugün toplanan YDK'de sözlü savunmada bulundu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'ta yapılacak YDK'de görüşülecek - Son Dakika

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