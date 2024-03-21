Politika

Tarihi Hanlar Bölgesi dünyaya tanıtılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Algı oluşturanlar değil, şehre hizmet edenler kazanacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Tarihi Hanlar bölgesine övgü

BURSA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret ederek, "Buraya da güzel bir açılış yakışır. Cumhurbaşkanımız mı açar artık, inşallah güzel bir açılışla da tüm Türkiye'ye, dünyaya tanıtılmış olur" dedi. Ayrıca, yerel seçimleri işaret eden Yılmaz, algı oluşturanların değil, şehre hizmet edenlerin kazanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. İlk olarak Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret eden Yılmaz, ardından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte bölgenin eski halinin fotoğrafları izleyen Yılmaz, ardından bir açıklama yaptı.

"1 milyar lirayı aşkın kaynak harcandı"

Valilikte Bursa ile ilgili bazı bilgiler aldığını ifade eden Yılmaz, "Şimdi de Bursa'nın çok özel bir projesini incelemek üzere Tarihi Hanlar bölgesindeyiz. Aslında tarihi Bursa merkezindeyiz. Alinur Başkanımız bize bilgi verdi. Geçen seçimlerden önce vaat edilen bir projeydi. Bazı başkanlar gibi seçimden sonra vaat ettiklerini unutmadı. Projeleri gece gündüz takip etti ve bu çok güzel eser ortaya çıktı. Ben huzurunuzda kendisini tebrik ediyorum. 1 milyar lirayı aşkın bir kaynak bu projeye harcandı. Merkezi idare ile yerel yönetimin işbirliğini de çok güzel bir örneği oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza da bu vesile ile teşekkür ediyorum. Tabi bu tarihi dokuyu ortaya çıkaran projeye verdiği destek için Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

"Bazı yerlerde yıkmakla övünüyoruz"

Bölgenin eski halini gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eski halini gösterdiler. Tabiri caizse mezbelelikmiş. Çok kötü bir durumdan, uygunsuz yapıları yıkarak tarihi doku ortaya çıkarıldı. Ben eskiden Çalışma Bakanlığı yaptım. Her yerde yapmakla övünüyoruz. Ama bazı yerlerde de yıkmakla övünüyoruz. Özellikle tarihi dokunun olduğu kent meydanlarında yeni yapıları yıktığınız zaman o tarihi güzellikler kendiliğinden ortaya çıkıyor ve şehre ayrı bir kimlik, güzellik katıyor. Şehrin, insanların yaşam kalitesine de büyük bir katkıda bulunuyor. Bir taraftan da böyle projeler şehrin ekonomisine de katkı da bulunuyor. Özellikle yerli ve yabancı turisti cezp ederek ekonomik hayata, esnafa da katkıda bulunan projeler oluyor. Ben bu projeden çok etkilendi. Böyle projelerin tüm Türkiye'de yaygınlaşması lazım. Özellikle şehir merkezlerinin tarihi kent merkezlerinin dokusunun ortaya çıkartılması lazım. Gelecek nesillere tarihi mirasımızı aktarmada da bu yapılan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada gezen bir genç, tarihini görecek ve tanıyacak. Kitaplardan okumak ayrı, gözüyle bir takım eserleri görmesi, tarihi ile bağ kurması çok farklı diye düşünüyorum" dedi.

"AK Parti son 20 yılda eser ve hizmet siyaseti yaptı"

Cevdet Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu çalışma aynı zamanda geçmişle geleceği bütünleştiriyor. Bizim anlayışımızda budur. AK Parti son 20 yılda bir taraftan eser ve hizmet siyaseti yaptı. Bir taraftan da geçmiş değerlerle geleceği buluşturdu. Bir taraftan modernleşen ve gelişen bir toplum ama tarihi değerlerine, kimliğine de sıkı sıkı sahip çıkan onlarla gelecek vizyonunu çatıştırmayan bir anlayıştır. Bunun bir yansımasını da burada görüyoruz. Biz güçlü bir tarih şuuruyla geleceğe yürümeye ve Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz. Bir taraftan da son 20 yılın en önemli özelliklerinden bir tanesi devletle milleti buluşturması ve kaynaştırmasıdır. Bu anlamda da merkezi hükümetimiz yerel yönetimlerden gelen bir anlayışla, yerel kalkınmayı, yerel demokrasiyi çok önemseyen bir anlayışla yerel yönetimlere destek oluyor. Bu projede bunun en güzel örneğidir"

"Milletimiz ne yaparsa başımızın üstündedir"

Önümüzdeki dönem Alinur Aktaş'ın projelerine devam ederek, tarihi dokuyu daha da ortaya çıkartacağını söyleyen Yılmaz, "İnanıyorum ki Alinur Aktaş başkanımız bu tür projelere devam ederek, Bursa'nın bu tarihi dokusunu, güzelliklerini önümüzdeki dönemde daha da ortaya çıkartacaktır. Tabi ki Bursa, halkının desteği ile olacaktır. Milletimiz ne yaparsa başımızın üstündedir. Ama biz inanıyoruz ki, bu seçimde de laf edenler, algı oluşturanlar değil, gerçek belediyecilik yapanlar, halka hizmet edenler, şehre hizmet edenler kazanacaktır. Biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Alinur başkanımızın yanındayız, arkasındayız. Yerel yönetim ve merkezi idare olarak el birliği, güç birliği, akıl birliği ile geleceğe yürüyeceğiz. Bu muhteşem çalışmaya öncülük yapan başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde güzel bir açılış nasip olur. Buraya da güzel bir açılış yakışır. Cumhurbaşkanımız mı açar artık, inşallah güzel bir açılışla da tüm Türkiye'ye, dünyaya tanıtılmış olur. Bu güzel ortamı teneffüs etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bursa halkına hayırlı ramazanlar diliyorum" diye konuştu.