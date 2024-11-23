Tarihi Kentler Birliği Toplandı - Son Dakika
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Politika

Tarihi Kentler Birliği Toplandı

Tarihi Kentler Birliği Toplandı

Muğla'da başlayan encümen toplantısında kültürel miras ve milli mücadele rotası konuşuldu.

23.11.2024 16:53
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Tarihi Kentler Birliğinin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.

Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Marmaris'in Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde başladı.

Toplantıya, Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye başkanları ve encümen üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yavaş, kültürel ve tarihi mirasa birlik olarak sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Yavaş, Tarihi Kentler Birliğinin kurulurken sadece bir kurum değil bir aile gibi samimi ve dayanışma dolu yapı olmasını arzuladıklarını belirterek, "Tüm ideolojilerin dışarıda kaldığı yalnızca ve yalnızca ortak hedeflerin dayanışmanın olduğu bir inançla yola çıkılmıştı. Tek derdimiz ortak değerimiz olan insanlığı ortak değeri olan tarihimize sahip çıkmaktı. Tüm toplantılarımızda birliğimizin ülkemize daha faydalı olması yönünde kararlar alındı." dedi.

Kültür turizmi yoluyla bölgelere katkı sağlamak için bazı rotalar çalıştıklarını anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bu rotalar ilki bu dönemde olacak 'Milli Mücadele Rotası' hazırlıyoruz. Birliğimizin çatısı altında tarihte nadir görülen nitelikteki bu destansı mücadeleyi, kaybolmaya yüz tutmuş anlatısı ile birlikte tesis ederek sizlere sunacağız. Burada gene bir hatırlatma yapacağım değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz Sakarya Meydan Muharebesi Polatlı- Haymana arasında olmuştur. Sakarya köyü vardır orada. Ancak inanın demek ki yeterince sahip çıkamadık ki hemen hemen yukarıdan aşağıya bütün siyasi partiler genel başkanları Adapazarı'na gittiği zaman Sakarya Meydan Muharebesi'nden bahsetti. Bu bizim eksikliğimizi gösteriyor. Dolayısıyla milli mücadele rotasını ayağa kaldırmak suretiyle bu ülkeye vatan edenlere borcumuzu ödeyip gelecek nesillere yapılan mücadeleyi hakkıyla anlatmak için Milli Mücadele Rota'sını hazırlıyoruz. 5 rota ve online harita üzerinde hazırladığımız 172 noktada yer alan bilgi ve belgeler milli mücadelenin izlerini taşıyor."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da, Muğla'nın kültürel, tarihi, turistik ve ekonomik değerleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Tarihi Kentler Birliği, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması ödülleri açıklandı.

Öğleden sonraki programda, "Yaşayan Muğla" konulu sunum yapan Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kültürel ve tarihi dokuya yaptıkları katkıları aktardı.

Toplantının ardından "Tarihi Değerleri Yaşatmak Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik" temalı sunumlar gerçekleştirilecek.

Etkinlik programı yarın, Muğla'nın öne çıkan tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesiyle sona erecek.

Kaynak: AA

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