Tarıkdaroğlu Mardin'de Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Mardin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Tarıkdaroğlu, kentteki temasları kapsamında, beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile Midyat ilçesine geçti.

Kaymakam Mehmet Kaya ile Midyat Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Tarıkdaroğlu, yetkililerden kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Tarıkdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, inşaatı devam eden "Mardin Çocuk Evleri Sitesi"nin son aşamaya geldiğini belirterek, gelecek ay içerisinde resmi olarak açılışını yapmayı planladıklarını söyledi.

Saha ziyaretlerine önem verdiklerini ifade eden Tarıkdaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi masada çalışmak başkadır, sahada çalışmak başkadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın riyasetinde özellikle saha ziyaretlerine çok kıymet veriyoruz. Yerinde görmek, yerinde analiz etmek bize de çok şey katıyor." dedi.???????

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Tarıkdaroğlu, bu kapsamda ailelere yönelik desteklerde bulunulduğunu hatırlattı. Tarıkdaroğlu, şöyle konuştu:

"Başlattığımız evlilik kredisiyle alakalı Mardin özelinde 2 bin 528 başvuru yapıldı ve 2 bin 542 kişiye de eğitim verildi. Yine doğum yardımları 'Aile Yılı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle hayata geçmişti. Mardin'de bugün itibarıyla 16 bin 285 çocuk için 16 bin 2 annemize doğum yardımları da yapılmış durumda. Doğurganlık hızı anlamında malum Türkiye'de oran şu anda 1,48 seviyesinde ama Mardin'de bu hız 2,32'lerde. Mardin Türkiye ortalamasının üstünde ama hedefimiz bunun daha fazlası."

Tarıkdaroğlu, daha sonra merkez Artuklu ilçesinde Sevgi Evinde kalan çocuklarla iftar yaptı.