Tarım Bakanı Yumaklı: "Kriz partileriyle ülke nasıl yönetilebilir?"
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Amasya'da
AMASYA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ana muhalefet partisi de dahil olmak üzere partilerin içinde bulunduğu durumu hepimiz görüyoruz. Kriz partileriyle ülke nasıl yönetilebilir?" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temaslarda bulunmak için geldiği Amasya'da Erzincan'da yaşanan maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayıp 9 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarına değindiği açıklamasının başında "Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyorum" sözlerini sarf eden Bakan Yumaklı, ardından düzeltme yaparak, "Erzincan'da altın madeni ocağında meydana gelen elim facia dolayısıyla çok üzüntülüyüm. İnşallah onlara sağ salim en kısa zamanda ulaşırlar. Herhangi bir haber yok. Bu tamamen benim konuşmamdaki spontan bir şey oldu. Düzeltiyorum" şeklinde konuştu.
"Devletimizin bütün kurumları orada"
Elim kazanın herkesi son derece üzdüğünü belirten İbrahim Yumaklı, "Devletimizin bütün kurumları, ilgili bütün bakanlıklarımız ilk andan itibaren orada. Hem bu olayın etkileriyle alakalı, hem de bu kazadan etkilenen 9 kardeşimizle ilgili onların arama-kurtarma çalışmaları da devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda kendilerine ulaşırlar" diye konuştu.
"Kriz partileriyle ülke nasıl yönetilebilir?"
Ziyaret ettiği AK Parti Amasya İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin vizyonuna ve istikrarına işaret eden Yumaklı, "Ana muhalefet partisi de dahil olmak üzere partilerin içinde bulunduğu durumu hepimiz görüyoruz. Kriz partileriyle ülke nasıl yönetilebilir? Bunu bir düşünmek lazım. Türkiye'deki bütün bu konulara kafa yoran herkes bunu bilir ki 'Türkiye Yüzyılı' diye tanımladığımız Türkiye'nin ikinci yüzyılında bunların zihin yapılarıyla böyle bir Türkiye inşa etmenin imkan ve ihtimali yoktu. Zaten 28 Mayıs'ta da milletimiz buna noktayı koydu. Onun için güçlü ve büyük Türkiye diyoruz" ifadelerini kullandı.
"Her işi uzmanı yapsın"
Ziyarette bulunduğu esnaflardan ve vatandaşlardan AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık'a destek isteyen Bakan Yumaklı, döner kesmeye davet eden döner ustasının bıçağından tutup poz verdi. Kesme teklifini ise "Her işi uzmanı yapsın" yanıtını verdi.
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