Tarım Kanun Teklifi Üzerine Eleştiriler

26.03.2026 16:23
TBMM'de tarım kanun teklifi görüşülürken, CHP'li vekiller çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, tarım politikalarının yanlış yürütüldüğünü iddia etti.

Çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade eden Barut, bitkisel ve hayvansal üretimde derinleşen sorunların görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Barut, iktidarın sorunları duymazdan geldiğini savunarak, "Ülkemizdeki ekonomik yangın büyüyor. İklim krizi, kuraklık krizi, zirai don krizi, su taşkınları gibi birçok sorun çiftçiyi vurmuş durumda. Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklı, mazottan gübreye girdilerde sıkıntılı dönemden geçiliyor. Tarım sektörü krizden çıkmadığı sürece diğer sektörlerin de krizden çıkması mümkün değildir." şeklinde konuştu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, iktidarın "torba kanun" uygulamasından vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

Teklifi eleştiren Başevirgen, teklifin "verimlilik ve bürokrasiyi azaltma" ambalajıyla hazırlandığını savundu.

Başevirgen, toprağında üretim yapan çiftçiye, köylüye "kaçakçı muamelesi yapılacağını" iddia etti.

Teklifle, Devlet Su İşlerinin (DSİ) sorumluluğundaki yolların bakımının belediyelere devredileceğini aktaran Başevirgen, bu durumun yerel yönetimlerin hizmet kalitesini düşüreceğini söyledi.

Hobi bahçelerine yönelik düzenlemeyi anımsatan Başevirgen, bu konuda hangi kooperatife izin verilip hangisine izin verilmeyeceği konusunda belirsizlik bulunduğunu ileri sürdü. Başevirgen, "Alkollü içkilerle ilgili düzenleme her türlü çağrışımı, kurumsal kullanımı yasak kapsamına alıyor. Teklif, hukuki güvenliği yok etmekte, mülkiyet hakkını aşındırmakta, gıda güvenliğini riske atmaktadır. Teklifin yasalaşması durumunda çiftçi, esnaf ve veteriner hekim kalmayacaktır. Teklif geri çekilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Mazotta, gübrede vergi olmaması adına irade ortaya koymamız gerekiyor"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Necla Demir, teklifin iklim değişikliğiyle mücadele ve tarımsal verimlilik gerekçeleriyle sunulduğunu, ancak teklifin içeriğinde bu amaçların yer almadığını söyledi.

Teklifle kamusal denetimin ve üreticilerin zayıflatılacağını savunan Demir, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, tarımsal üretim ve gıda güvenliğinde önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Buğday, arpa ve mısır ithalatını eleştiren Kılıç, Türkiye'nin gıda güvenliği açısından kırılgan yapıya sürüklendiğini savundu.

Teklifin temel sorunlara çözüm üretmekten uzak olduğunu ileri süren Kılıç, "Mazotta, gübrede vergi olmaması adına irade ortaya koymamız gerekiyor. Teklif, ilk bakışta tarımsal üretimi planlama, gıda arz güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi kulağa hoş gelen gerekçelerle hazırlanmıştır. Ancak teklifte, tarımı güçlendiren değil, zayıflatan anlayış bulunmaktadır. Tarım bir sektör değil, milli güvenlik meselesidir." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin başlığı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olarak değiştirildi.

Daha sonra teklifin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA

