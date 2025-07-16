Tarım Politikaları Üreticiyi Bitirdi - Son Dakika
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Politika

Tarım Politikaları Üreticiyi Bitirdi

16.07.2025 11:38
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Emep'li Demir, iktidarın tarım politikalarının köylüleri mağdur ettiğini ve orman yangınlarına dikkat çekti.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, iktidarın yanlış tarım politikaları nedeniyle köylülerin ve çiftçilerin üretemez hale geldiğini öne sürdü.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaz mevsimiyle birlikte ülkenin farklı bölgelerinde çıkan orman yangıları nedeniyle binlerce hektar alanın zarar gördüğünü ancak yangınlar için gerekli tedbirlerin alınmadığını savundu.

Yangınlarda sadece ormanların değil köylülerin arazilerinin ve evlerinin de kaybedildiğini belirten Demir, yanan ormanlık alanların büyük şirketlere açıldığını iddia etti.

Nisan ayında ülke genelinde yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerin yaşadığı mağduriyeti anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Son 25 yılın en büyük zirai don felaketi yaşandı ve aradan aylar geçti. 'Zararlarınızı karşılayacağız' diye söz verenler şu ana kadar kimsenin zararını karşılamadıkları gibi yeni oluşacak felaketleri engellenmek için de bir şey yapmadılar. Göstermelik komisyonların, yapılan ziyaretlerin gerisinde çok açık bir gerçek var, iktidar, tarım politikasıyla küçük üreticiyi bitirdi. AKP'nin tarım politikaları yüzünden artık üretemez hale gelen üreticilerin ve köylülerin açık bir isyanı var."

Demir, hem zirai don hem de orman yangınları dolayısıyla mağduriyet yaşayan çiftçi, köylü ve üreticilerin tüm borçlarının yapılandırılmasını değil silinmesini talep ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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