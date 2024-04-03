Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da 1 Haziran 2006 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 413 bin 279 TARSİM poliçesinin düzenlendiğini; 1,1 milyar TL devlet sigorta prim desteği sağlandığını ve 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödendiğini açıkladı.
Yumaklı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın 13 Şubat'ta Antalya'da meydana gelen sel ve su taşkınlarında maddi zarara uğrayan çiftçilere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.
Meydana gelen afetler nedeniyle oluşan zararların tarım sigortası kapsamında bulunanlar için hasar tespit çalışmaları sonucunda TARSİM tarafından karşılandığını belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:
"Antalya'da 1 Haziran 2006 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında; 413 bin 279 adet TARSİM poliçesi düzenlenmiş, 1,1 milyar TL devlet sigorta prim desteği sağlanmış, 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödenmiştir.
Antalya'da 1 Ocak 2024 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında ise 10 bin 189 adet TARSİM poliçesi düzenlenmiş, 76,7 milyon TL devlet sigorta prim desteği sağlanmış, 19,1 milyon TL hasar tazminatı ödenmiş olup 46,1 milyon TL ödeme aşamasındadır."
Yumaklı, tarım sigortası yaptırmayan çiftçilerin de İl Acil Destek Ödeneği kapsamında zararlarının tazmini imkanının bulunduğunu bildirdi.
Öte yandan Yumaklı, Antalya'nın ilçelerinde, meydana gelebilecek taşkın tehlikesine karşı dere yataklarında 2024 Yılı Yatırım Programı'nda toplam 30 adet taşkın koruma ve taşkın rüsubat inşaatı yapım işinin de bulunduğunu kaydetti.
Son Dakika › Politika › Tarım Sigortası Kapsamında Antalya'da 1,1 Milyar TL Devlet Desteği Sağlandı - Son Dakika
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