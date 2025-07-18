Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır\'da

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programda bulunmak amacıyla Iğdır'a geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda Vali Ercan Turan ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, karşıladı. Bakan Yumaklı, Aralık ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırmızı et arzından sürdürülebilirlik ve yeterliliğin sağlanması için başlatılan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında hayvan dağıtımı gerçekleştirecek. - IĞDIR